Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde maken zich op voor Wereldbekerfinale

Na negen spannende Wereldbekerwedstrijden slijpt het Nederlandse toptrio Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde hun messen voor de Wereldbekerfinale vierspannen. Die wordt verreden op 8 en 9 februari in het Franse Bordeaux.

Titelverdediger Bram Chardon wist bij de laatste wedstrijd in Leipzig de tot op dat moment onverslaanbare Australiër Boyd achter zich te laten. IJsbrand Chardon won de wedstrijd in Boedapest waar Bram nipt tweede werd. Koos de Ronde reed zich, mede dankzij zijn sterke tweede plaatsen in Stockholm en London Olympia, opnieuw bij de top drie van het Wereldbekerklassement.

Concurrentie

De TeamNL menners nemen het in Bordeaux op tegen Boyd Exell, Jozsef Dobrovitz uit Hongarije en de Belg Glenn Geerts. De Fransman Benjamin Aillaud rijdt met een wild card. De stand van de Wereldbeker na Leipzig wordt gehanteerd als startvolgorde voor de eerste wedstrijd op zaterdagavond 8 februari. Aangezien IJsbrand en Koos op een gelijk aantal punten zijn geëindigd, wordt er voor hen geloot wie er als derde en vierde mag starten op zaterdagavond.

Parcoursbouwer Johan Jacobs

Zaterdagochtend 8 februari wordt het parcours uitgezet zodat de deelnemers en hun grooms het goed kunnen verkennen. De Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs tekent evenals in 2017 en 2019 voor het ontwerp.

Format

Op zaterdagavond rijden alle zeven menners de eerste wedstrijd die uit één ronde bestaat. 50% van het verschil in seconden tussen elke deelnemer en de winnaar wordt meegenomen naar de volgende rondes. De score van de eerste ronde op zondag wordt door de top 3 menners weer meegenomen naar de allesbeslissende finaleronde ‘Drive Off’ die over een verkort parcours wordt verreden.

Programma

Zaterdag 8 februari:

08:30 – 09:00: parcours verkennen

09:15 – 09:45: training in de hoofdpiste (met vierspan)

16:00 – 17:00: veterinaire keuring

23:15: Eerste wedstrijd

Zondag 9 februari:

16:45: Finale

Startlijsten en uitslagen

Bron: Persbericht KNHS