De Winne en Pauluis schrijven geschiedenis, voor het eerst twee Belgen in WB-finale dressuur

De dressuursport in België heeft de laatste jaren een flinke opmars doorgemaakt. Zo wist de Belgische ploeg zich vorig jaar op het EK dressuur in Riesenbeck direct te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs. En ook de deelname van niet één, maar twee Belgische amazones aan de Wereldbekerfinale in Riyad, is een weerspiegeling van de groei die de Belgische dressuursport doormaakt. Flore de Winne en Larissa Pauluis gaan proberen de Belgische vlag hoog te houden in Riyad.

De 29-jarige Flore de Winne rijdt pas haar tweede seizoen op Grand Prix-niveau en gooide gelijk hoge ogen met de tienjarige hengst Flynn FRH (v.Fahrenheit). Op de Wereldbekerwedstrijden in Mechelen en Amsterdam liep de score in de Kür op tot boven de 80%. In Den Bosch kampte het duo met spanning, maar in Aken was de zwarte hengst gelukkig weer veel beter bij de les en ging de score naar bijna 77%.

Meer kilometers

Larissa Pauluis is met haar 44 jaar aanzienlijk meer ervaren en nam in 2021 al eens deel aan de Olympische Spelen van Tokyo, toen in het zadel van de 14-jarige KWPN-ruin Flambeau (v.Ampère). Voor de WK-finale neemt Pauluis echter plaats in het zadel van de twaalfjarige voshengst First-Step Valentin. Met de Vitalis-zoon eindigde ze als achtste in Madrid en als veertiende in Basel afgelopen januari.

Eerste keer

Voor beide amazones is het de eerste keer dat ze deelnemen aan een WK-finale. “Ik ben heel blij en het is een eer om naar mijn eerste WK-finale te gaan”, vertelt Pauluis. “Valentin is een goed paard en ik ben erg trots dat hij zich tot het hoogste niveau heeft ontwikkeld.” Flore de Winne vult aan: “Naar de finale in Riyad gaan is een kans die je niet mag missen! We hebben het geluk dat we zeer betrouwbare paarden en mensen om ons heen hebben. Dit is al een heel speciaal jaar voor ons en het kan alleen maar beter worden!”

Dummy

“Het is een ‘once in a lifetime horse’. Ik heb nog nooit Grand Prix gereden totdat ik hem op zesjarige leeftijd kreeg. Hij is naar Grand Prix-niveau gegaan met een dummy op zijn rug, ik!”, vertelt de Winne lachend over haar troef Flynn. “Wat hij heeft gedaan is zo buitengewoon en hij blijft alles geven, ook al ben ik niet de meest ervaren rijder.”

Bron: FEI