Martin Fuchs: ‘Het was absoluut tricky’

“Het was absoluut lastig en tricky", vertelt Martin Fuchs na zijn overwinning met Chaplin (Verdi TN x Concorde) in het eerste onderdeel van de Wereldbekerfinale in Leipzig. "Dit was niet het grootste parcours dat we de afgelopen weken of maanden gesprongen hebben. Het was mooi gebouwd maar wel met wat moeilijkheden aan het einde met de combinatie uit de hoek en de laatste lijn."

“Als een na laatste had ik een gunstige loting. Daardoor kon ik de meeste andere ruiters zien. Ik weet dat Chaplin heel snel en super voorzichtig is. Dus ik had een plan, volgde dat en het pakte super uit. Ik nam het risico om snel te zijn maar nam ook niet het allerlaatste risico.”

The Sinner

Voor het tweede onderdeel heeft Fuchs een ander plan. “Dat is een andere ronde en het gaat een hele grote worden. Ik ga van paard wisselen en rijd dan The Sinner. Nu dat Chaplin wat ouder is, wil ik niet het hele kampioenschap met hem rijden. The Sinner is de laatste tijd goed in vorm en zondag wil ik Chaplin weer inzetten voor de finale.”

Bron: Persbericht