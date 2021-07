Elaine Pen aan kop met jonge paarden in Maarsbergen

Elaine Pen gaat met de zesjarige Kiss Me Kato (v. Up to Date) na de dressuur aan kop in de korte tweester in Maarsbergen. Dankzij een score van 73,86% staat de Nederlandse nu op 26,1 strafpunt. Ze is met de eveneens zesjarige Kite-Man (v. Hopalong Cassidy) derde met nauwelijks meer strafpunten: 26,5.