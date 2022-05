Sanne de Jong goed bezig met jonge talenten in Polen

In Baborowko, Polen, was er de tweesterrenrubriek voor jonge paarden een derde plaats voor Sanne de Jong en Larosaleen (v. Karandasj). De Nederlandse was bovendien ook als zesde geklasseerd met Captain Thin Lizzy. De rubriek werd gewonnen door de Duitse Emma Brüssau met Tullibards Bennysambassador (v. Bennys Legacy).

Larosaleen liep een vrijwel foutloze cross, maar kreeg een balk in het springen. Thin Lizzy was foutloos bij het springen maar ging wat rustiger door de cross, waardoor er wat tijdfouten werden bijgeschreven.

Zwitsers scoren in viersterrenrubrieken

Vlak na hun succes in de landenwedstrijd in Italië viel er opnieuw wat te vieren voor de Zwitserse delegatie. De lange vierster ging naar Nadja Minder en Toblerone (v. Yarlands Summer Song). Zij voegden twee minuscule tijdfoutjes toe aan hun dressuurscore en kwamen op 34,1 strafpunten, ruim genoeg voor de winst. In deze rubriek werden Merel Blom en Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) zevende. Ze kregen een balk en een kleine tijdfout in het afsluitende springen. Ook de korte vierster was voor een Zwitser: Felix Fogg en Colero (v. Captain Fire) bleven onder meer Michael Jung voor. De Zwitserse combinatie kreeg een balk in het springen en eindigde met 33,6 strafpunten, 1 punt voor Jung en Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean View) Janneke Boonzaaijer werd tiende in deze rubriek met ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh).

Korte tweester: Boonzaaijer vijfde

In de korte tweester was de winst voor de Belg Jerome Robine met Avatar 42 (v. Adagio de Talma). De winnaar eindigde op de dressuurscore van 26,4 strafpunten en bleef de hele wedstrijd aan de leiding. Judy Schep en Gaston ES werden vierde dankzij een foutloze cross en springparcours, Janneke Boonzaaijer leverde met Intermezzo Dea iets in op haar dressuurscore door kleine tijdfoutjes in de cross en het springen. het duo werd vijfde.

Korte driester

Anna Lena Schaaf uit Duitsland won met Lagona OLD (v. Lavagon) de korte driester met slechts 25 strafpunten op de kaart. Merel Blom en Corminta vom Gwick (v. Cormint) werden hier tiende na de zevende dresssurscore en wat tijdfouten in de cross.

