84.5 punten voor Kannan-dochter Kanani in IBOP Oosteind

Op de IBOP-dag in Oosteind was gisteren de vierjarige Kannan-dochter Kanani de best scorende. Zij kwam uit op 84,5 punten en was daarmee één van de 22 geslaagde springpaarden. De eveneens vierjarige Cum Laude-dochter Kalista was met 82.5 punten het beste dressuurpaard van de IBOP.

Van de dertien springpaarden slaagden er tien, waaronder de vierjarige Kanani (Kannan x Clintissimo Z) van fokker O. Floren uit Breda met 84,5 punten en de even oude ruin Krazy Express T (Global Express x Lux) van fokker A.L.M. Timmers uit Etten-Leur met 80,5 punten.

‘Getalenteerde merrie’

“De Kannan-merrie is een lichtvoetig galopperende merrie die daarin ruim voldoende ruimte heeft. Ze springt telkens met hele goede reflexen, goed naar boven en heeft daarbij veel lichaamsgebruik”, licht inspecteur Arnold Kootstra toe. “Ze springt telkens mooi van de eerste paal, maakt de sprong achter goed af en laat zich heel goed bewerken. Voor zowel de techniek als de rijd- en bewerkbaarheid verdiende deze getalenteerde merrie een 9.”

9 voor rijd- en bewerkbaarheid

Ook de ruin Krazy Express T viel op met zijn goede rijd- en bewerkbaarheid, waarvoor hij eveneens een 9 kreeg. “Deze vierjarige Global Express-zoon beweegt op een gemakkelijke manier en heeft een fijne, voldoende actieve galop. Hij liet een constante verrichting zien, waarbij hij met een goede voorbeentechniek en reflexen springt. In alles zou hij een fractie vlugger mogen zijn maar hij springt altijd mooi van de eerste paal, toont een goede techniek en ruim voldoende vermogen. En hij laat zich dus al heel goed rijden en bewerken.”

Goed bewerkbaar

Van de 20 dressuurmerries slaagden er twaalf. Vijf van hen behaalden een score van 80 punten of hoger, aangevoerd door de vierjarige Cum Laude x Jazz-dochter Kalista, gefokt door Reesink Horses uit Eibergen en in eigendom van H. Verthriest uit Nevele, met 82,5 punten. Ze kreeg een 9 voor haar draf en rijd-&bewerkbaarheid. “Deze merrie laat een heel fijn beeld in draf zien, waarbij ze veel tact heeft en gemakkelijk kan schakelen. In galop valt haar goede balans op, en ze laat zich heel goed rijden en bewerken. Een talentvol paard dat goed werd voorgesteld”, vertelt jurylid Marian Dorresteijn.

Twee merries met 81

Twee merries kwamen uit op 81 punten; de vijfjarige Jolie-Ster (Ferdeaux x Jazz, fokker H. van den Bosch uit Sustrum Moor) van Anne Hoogenboom, en de driejarige Loreal (Bordeaux Johnson) van fokker Jorg van Os. “De Ferdeaux-merrie is een vlijtig paard met drie goede basisgangen. Ze heeft een goede stap, heeft een actief achterbeengebruik in beweging en is een hele sympathieke verschijning. Ook de stille aanleuning was een positief punt. De Bordeaux-dochter Loreal heeft een heel mooi silhouet, heeft goede zelfhouding en tact in beweging, en zou misschien in alles iets meer ruimte mogen hebben. Maar ze is heel licht te rijden, doet alles met veel gemak en is heel bewerkbaar.”

9 voor galop

Met 80,5 punten slaagden L’Envie van de Wolfshoeve (Johnson x Don Schufro) van fokker J.A.M. van der Horst-Meeus uit Huijbergen en Luciene W (Glamourdale x Tango) van fokker W.A.J.G. van de Weerdt uit Dreumel. “De Johnson-dochter is een langgelijnde merrie die op een functionele manier beweegt. Ze stapt met goede ruimte en lichaamsgebruik, en galoppeert met kracht en ruimte. Ze valt op met haar macht en potentie. Voor nog hogere punten, met name voor de draf, zou het gehele beeld nog wat meer bergopwaarts mogen zijn. De Glamourdale-dochter Luciene W is nog iets groen en viel op met haar hele goede galop, waarvoor we een 9 hebben kunnen geven. Daarin gaat ze mooi bergopwaarts, heeft ze veel gedragenheid en ruimte.” Voor de fijne stap en draf prijken 8’en op haar lijst.

Bron KWPN