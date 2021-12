Candy de Nantuel-zoon Itoki de Riverland kampioen 3-jarige hengsten SF

In het hart van Normandië, Saint-Lô Frankrijk, stond deze week de finale van de 10-daagse aanlegtest op het programma. Maar liefst 64 geselecteerde 3-jarige hengsten werden 10 dagen getest op karakter en aanleg onder het zadel van topruiters als Pénélope Leprevost, Nicolas Delmotte, Thomas Carlile, Alexis Deroubaix en Marc Dilasser. Itoki van Riverland werd gekroond tot kampioen.

In februari 2021 was Itoki de Riverland (Candy de Nantuel x Action-Breaker) al één van de toppers in het kampioenschap vrijspringen, ook onder het zadel bleek hij zeer overtuigend en imponerend. Nummer 2 werd Inesh D’Adriers (Dollar du Rouet x Apache D’Adriers) gevolgd door nummer 3 Imperial du Temple x Quartz du Chanu.

Link naar uitslagen

Bron: Selle Francaise Studbook

Foto: GFE