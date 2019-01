Duitsland werkt aan merk ‘German Horse Quality’

Het versplinterde Duitse fokkerijlandschap met alle verschillende stamboeken heeft een stap richting meer eenheid gemaakt. Vanaf dit jaar komt er op elk paardenpaspoort (vanaf dit jaar overigens niet meer roze, maar zilver) in Duitsland de stempel 'German Horse Quality' te staan. Met die stempel hoopt de FN, de Duitse paardensport- en fokkerijkoepel, de herkenbaarheid van Duitse paarden te verhogen. "Het is de wens van de stamboeken om met dit uniforme handelsmerk de herkenbaarheid van Duitse paarden te verhogen, in het bijzonder in het buitenland."

Bij de invoering van dit handelsmerk hoort ook een website: www.germanhorsequality.com waar in het kort informatie wordt gegeven over Duitse paarden en hun successen. Er wordt onder andere gerefereerd naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro waar 70 van de 223 deelnemende paarden (inclusief reservepaarden) Duits geregistreerd waren en 17 Duitse paarden (vijf goud, vijf zilver en zeven brons) een medaille wonnen.

Totilas

Enigszins slordig is het wel dat op deze website Totilas, toch echt een KWPN’er, voorbij komt in de bewegende beelden. De website is nu beschikbaar in het Duits en het Engels, maar er wordt nog gewerkt aan een Russische, een Spaanse versie en een Chinese versie.

Bron: Horses.nl/FN