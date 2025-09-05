Arne van Heel wint Grote Prijs van Warendorf met Verbandshengst Keaton HV

De het van won (en oud-Bundeschampionatsfinalisten. die (v. korte) in gewonnen. Van Nederlandse de de Heel zeer in van Holsteiner rijtje Arne Nederlandse HV illustere Kannan) Grote hebben Bundeschampionate Heel Keaton springruiter Warendorf Warendorf met de Verbandshengst Onder voor Prijs komt op ruiters
al door zesde bruine naar hem Bundeschampionate, waar Bengtsson Heel. als die de Grote CSI jong paard Van Verband 2* topruiter in het Bengttson, in augustus kwam werd Prijs. de de Keaton, en stoppen het na Arne vijfde ging samenwerking Rolf weer bij Heel. terug mee gereden 2023 Göran Daarna hengst naar op combinatie maar van Bonheiden, de hij werd Die van Holsteiner werd vijfjarige de van nam in als
Warendorf. eerste Touch United de grote hoefsporen Prijs, zijn Grote S, van Onder er Europees in in winst andere die de was Kampioen waarmee die Keaton won dus in Prijs treedt. Vandaag Grote
en B NRW Charli Lajacuma
Rockwell) in B met (Lycon Manual (Cellestial Levinus) Charli onder tweede Op eindigde Lajacuma Dowe x Prause, het zadel. voor de x NRW plaats Hendrik
regerend de bij Blue Will Chaqueen de vijfde onder Quicksilber), Bundeschampionatswinnares David op x plaats. de zevenjarigen, eindigde (Chacoon
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.