BuCha: Succesvolste fokkers in het zonnetje gezet

Met zeven gouden medailles, vier zilveren medailles en twee bronzen medailles op de Olympische Spelen en twintig medailles op de Paralympische Spelen heeft de Duitse paardensport haar positie binnen de Duitse topsport onderstreept. Die successen zouden echter niet mogelijk zijn zonder de vele gepassioneerde fokkers in het land. Op de Bundechampionate eerde het Federale Ministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL) de meest succesvolle fokkers met een ere-onderscheiding in de vorm van een zilveren medaille.

De fokkers van de ‘beste vierjarige rijpaardhengst geregistreerd in een stamboek en getest op prestatie’ zijn Sabine en Hans-Heinrich Maak uit Hamburg. Zij fokten Bundeskampioen Lindenberg , een Hannoveraan van Libertad x Destano, die in Warendorf werd gepresenteerd door Jakob Schenk.

London Eye

Kathrin Wassmann uit Badbergen ontving de onderscheiding voor de beste vierjarige rijpaardmerrie. Uit haar fokkerij komt Bundeskampioene London Eye (La Vie x De Kooning). De Hannoveraanse merrie werd in Warendorf gepresenteerd door Hermann Burger.

Majestic Day

In de categorie ‘Fokster van de meest succesvolle driejarige rijpaardhengst geregistreerd in een stamboek en getest op prestatie’ ging de BMEL-prijs dit jaar naar Zweden, naar Anna Genfors uit Förslöv. Ze ontving de zilveren medaille voor het fokken van de als derde geplaatste hengst Majestic Day (Majestic Taonga x Desperados). Deze hengst werd in Warendorf eveneens voorgesteld door Hermann Burger.

Weihkjenta OLD

Christine Arns-Krogmann uit Lohne werd geëerd als ‘fokker van de beste driejarige rijpaardmerrie geregistreerd in een stamboek en getest op prestatie’. De door haar gefokte Oldenburger merrie Weihkjenta OLD (Kjento x Sir Donnerhall) behaalde de vierde plaats in de finale. Alina Schneider zat in het zadel van Weihkjenta.

Adolf Theo Schurf uit Bedburg werd opnieuw gehuldigd, dit keer als fokker van de reserve-Bundeskampioen Dynamic Date AT (Dating AT x Calvin Klein) in de categorie ‘beste vierjarige rijponyhengst ingeschreven in een stamboek en getest op prestaties’. De ponyhengst werd voorgesteld door Jacqueline Schurf.

DSP En Vogue

Een andere BMEL-onderscheiding ging naar de Becker-fokkerij uit Saarwellingen. Haar merrie DSP En Vogue (Cosmopolitan D NRW x Dimension AT NRW), geregistreerd bij Rheinland-Pfalz-Saar, was de ‘beste vierjarige, prestatiegeteste rijponymerrie geregistreerd in een stamboek’ in de finale. Onder Michèle Schulmerig behaalde ze de achtste plaats.

Noble Dance

En een andere Bundeskampioen ontving de speciale eer: de voor Weser-Ems uitkomende Noble Dance, die werd voorgesteld Danica Duen. Als fokker van deze ‘beste driejarige rijponyhengst geregistreerd in een stamboek’ mocht Simone Liebing uit Olfen de zilveren medaille van BMEL in ontvangst te nemen. Noble Dance is een zoon van Neverland WE uit een moeder van FS Calimero.

Con Leche B WE

In de categorie ‘Fokster van de meest succesvolle driejarige rijponymerrie geregistreerd in een stamboek’ ging de prijs naar Elisa Becker uit Quackenbrück. Zij ontving de zilveren medaille voor het fokken van de als achtste geplaatste Con Leche B WE (Double Cream x Charivari). Het bijzondere hieraan was dat de ponymerrie ook door haar fokker in Warendorf werd gepresenteerd.

Erkenning en stimulans

Met deze ereprijzen geeft het Federale Ministerie van Voedsel en Landbouw waardering voor de Duitse paardenfokkerij. Omdat het een fokkerijprijs is, worden de fokkers van de meest succesvolle fokpaarden – dus hengsten en merries – gehuldigd. Aan de ene kant is de onderscheiding een erkenning voor de fokprestaties die op de Bundeschampionate worden getoond, en aan de andere kant dient het als een stimulans om het succesvolle pad van de Duitse fokkerij voort te zetten.

Bron: FN