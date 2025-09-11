Niet stamboeken of fokkers, maar bepaalde stallen vooraan

Waar de Bundeschampionate springen eerder gedomineerd werden door stamboeken (Holstein) en door fokkers (Paul Schockemöhle), is de nadruk in de afgelopen jaren steeds meer komen te liggen op stallen c.q. ruiters en dus het management. In Warendorf maakten Vogel & Will Equestrian (David Will en Pia-Luise Baur) en Hendrik Dowe de dienst uit. Die laatste overigens wel met veel paarden van één fokker: United Touch S-fokker en eigenaar Julius-Peter Sinnack.

Bundeschampionate: hengsten Lodovico, Viva Vitalis en Sky bovenaan

Drie hengsten die als driejarige op de keuring al bovenaan stonden, stonden afgelopen weekend in Warendorf op de Bundeschampionate weer bovenaan. Bij de zevenjarige dressuurpaarden won de Hannoveraanse ‘kampioenshengst’ Sky (v. Sezuan) onder Ann-Kathrin Lachemann, bij de zesjarige dressuurpaarden de Mecklenburger kampioenshengst Viva Vitalis OLD (v. Vitalis) onder Lukas Fischer en bij de vijfjarige dressuurpaarden de Westfaalse reservekampioen Lodovico (v. Lord Europe) met Lena Hassmann in het zadel.

Celle-hengst Benjamin Franklin hét paard in de DSP-Arena

De Bundestitels bij de drie- en vierjarigen op de Bundeschampionate in Warendorf gingen dit jaar naar de driejarige merrie Be My Sunshine (v. Benicio), de driejarige hengst Soxx (v. Secret), de vierjarige merrie Weihe’s Happiness OLD (v. Dynamic Dream) en de vierjarige hengst Esquire (v. Escolar). Maar de winnaar van het publiek was absoluut de vierjarige Celle-hengst Benjamin Franklin (v. Bon Vivaldi NRW), die door de jury op de tweede plaats werd gezet.

Lees alles over de Bundeschampionate 2025 in de Paardenkrant van deze week.

