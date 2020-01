Belgische hengstencompetitie: meer dan helft foutloos

Het regende gisteren foutloze ritten in de eerste etappe van de Belgische hengstencompetitie in Lier. Bij de vierjarigen bleven 25 van de 49 hengsten foutloos en bij de vijfjarigen waren dat er 37 van de 62. Twee keer meer dan de helft van de hengsten foutloos dus.

Bij de vijfjarigen begonnen zes winnaars van vorig jaar goed aan de competitie van dit jaar. Kees van den Oetelaars en Team Nijhofs Kalle (v. Clinton) en Chapper (v. Chap II) mochten vorig jaar naar voren komen als winnaars bij de vierjarigen en bleven nu in de eerste etappe bij de vijfjarigen foutloos. Dat geldt ook voor Jasqo du Bourgbecq (v. Balou du Rouet), Peter-Pan (v. Tangelo Van De Zuuthoeve), Pomme Bleu (v. Mr. Blue) en Fides du Mas Garnier (v. Con Air 7).

Klik hier voor de uitslag bij de vierjarigen

Klik hier voor de uitslag bij de vijfjarigen

Bron: Horses.nl

