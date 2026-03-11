Toppers tweede fase BWP vallen opnieuw op onder het zadel

De derde fase van de BWP Hengstenkeuring op Het Azelhof in Lier begon vorige week donderdag wat rommelig met de presentatie van de driejarige hengsten onder de eigen ruiters. Het is ook nogal wat voor een driejarige hengst: een lijntje springen op een vreemde en spannende locatie. Met de gastruiters op vrijdag zag het er al beter uit en op zaterdag sprong een heel stel hengsten toch al heel knap een parcoursje. Hubert Hamerlinck, wiens hengsten al opvielen in de tweede fase, leverde met Airborne vd Heffinck (Cooper van de Heffinck x Kafka van de Heffinck) de kampioen en met Air Force vd Heffinck (v. Chacco-Blue) ook nog de nummer vier. In totaal werden 38 springhengsten goedgekeurd, 25 BWP-hengsten en dertien elders gefokte hengsten.

“We waren dit jaar zeer tevreden met de tweede fase, maar donderdag was het allemaal nog moeilijk genoeg, waarbij veel hengsten te gespannen waren om ze goed te kunnen beoordelen”, zegt commissievoorzitter Stefaan De Smet. “Op de tweede dag met de testruiters ontspanden de hengsten zich gelukkig al veel beter en hadden we weer een goed gevoel en kregen we veel meer informatie. Op de slotdag sprong een stel hengsten heel netjes het parcours. Het is ook niet niks wat we vragen van de jonge hengsten. Daarom hebben we ook vrij ruim gekeurd en best wel wat hengsten het voordeel van de twijfel gegeven.” Dat mag ook wel, want meerdere hengsten zijn pas na de tweede fase zadelmak gemaakt en pas net onder het zadel.

