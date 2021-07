SK Epe: Grand Prix-merrie Winona Sollenburg keur

De Grand Prix-merrie Winona Sollenburg (OO Seven uit Nadira stb prest v. Cabochon, fokker Adri Zekveld uit Almere) van Wiep Kwakerknaak kwam vandaag als veulenboekmerrie naar Epe. Ze werd met 70 punten voor exterieur ster en aansluitend in de Centrale Keuring keur verklaard.

“Dit is een voldoende ontwikkelde merrie”, licht Toine Hoefs toe, die samen met Marian Dorresteijn de merries beoordeelde. “Ze zou wat meer lengte in het lichaam mogen hebben en wat meer opwaarts gebouwd kunnen zijn. Het is een merrie met een mooie hals, een goede schouder en een schoft die goed ontwikkeld is. Daarbij heeft ze een sterk fundament.”

Vanaf veulen naar Grand Prix

Winona Sollenburg acteerde onder de naam Custom Zadels Winona op Grand Prix-niveau. De merrie werd opgeleid en uitgebracht door eigenaresse Wiep Kwakernaak. “Ik heb haar als veulen gekocht bij de fokker”, vertelt ze. “Winona heeft als jong paard al een veulen gehad, daarna zijn we haar rustig op gaan leiden. We zijn Nederlands kampioen in het Z1 geworden en ze heeft in bijna alles klasses 70% gelopen. Winona is een merrie die op een hele fijne manier scherp is en zich onder het zadel veel groter maakte dan ze is. Ik heb nu een tweejarige Ebony-dochter uit haar en een jaarling van Expression, voor volgend jaar is ze drachtig van Livius.”

Bron: KWPN