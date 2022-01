Dollar du Rouet geblesseerd uit de sport, verder als dekhengst

Ongeveer twee maanden geleden kreeg de Belgische topruiter Grégory Wathelet de getalenteerde Franse hengst Dollar du Rouet te rijden. Hij debuteerde met de nu negenjarige hengst in Vilamoura, maar daarna raakte de zoon van Chacco-Blue geblesseerd. De eigenaren hebben nu besloten om Dollar du Rouet alleen voor de fokkerij in te zetten. De hengst blijft in België.

Dollar du Rouet (Chacco Blue x Quaprice Bois Margot) is een kleinzoon van de volle zus van Olympisch kampioen Baloubet du Rouet. Onder het zadel van Gilles Botton stond hij aan de top van de sport en kende vooral op zesjarige leeftijd een fantastisch seizoen. Nadat hij op zeven- en achtjarige leeftijd ter dekking stond, keerde hij vorig jaar terug in de sport, waar hij opnieuw liet zien over veel vermogen te beschikken. In november kwam de hengst in de stallen van Wathelet, maar dat is dus door de blessure van korte duur.

Zoon kampioen in Frankrijk

In de fokkerij begint Dollar du Rouet naam te maken. Zo werd zijn zoon Junesco de Riverland Frans kampioen van de tweejarige springpaarden en werd voor 93.000 euro verkocht naar Zwitserland. Dollar blijft het komende seizoen in België ter dekking, mogelijk gaat hij daarna terug naar Frankrijk.

Bron Studforlife