22 dressuurhengsten naar HK DWB

Op de voorselecties in Vallensbæk op zondag 12 december en in Vilhelmsborg op woensdag 15 december zijn in totaal 22 dressuurhengsten geselecteerd voor de DWB Hengstenkeuring in Herning. Van KWPN-hengst Franklin (Ampère x Ferro) werden vier zonen aangewezen, van Hesselhøj Donkey Boy, Blue Hors Farrell, Sezuan, Springbank II VH en Blue Hors Zackery mogen elk twee zonen door naar de hoofdkeuring.