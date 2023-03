Fokkerijleider Karina Christiansen verlaat DWB-stamboek

Karina Christiansen, die 23 jaar werkzaam was bij het Deense stamboek DWB en de laatste jaren de foktechnische touwtjes in handen had, verlaat het stamboek deze maand nog. Dat heeft het DWB in een persbericht bekend gemaakt.

“Het spijt me zeer mee te moeten delen dat Karina Christiansen eind deze maand Dansk Varmblod verlaat na meer dan 23 jaar in dienst van de vereniging”, schrijft voorzitter Jan Pedersen in een persbericht.

“Karina is een toegewijde, gedisciplineerde en professioneel zeer competente medewerker geweest die altijd gericht was op het optimaliseren van het fokkerijwerk. Ze is een voorvechter geweest voor de introductie van de modernste selectietools en testsystemen, die Denemarken op veel gebieden tot een toonaangevend land hebben gemaakt. Een groot deel van het internationale succes dat Dansk Varmblod al bijna vele jaren kent, kunnen we grotendeels toeschrijven aan de inspanningen van Karina. Ik wens Karina het allerbeste voor de toekomst”, aldus Pedersen.

Bron: DWB