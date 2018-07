Eebert en Atleet leveren kampioenen in Dalen

Leetida GK (uit Etida S keur IBOP-tuig v.Vaandrager HBC) van fokker Gert Koers was de beste van drie tweejarige merries die op de CK in Norg op 27 juli mogen terugkomen. Daarnaast werd ze verkozen tot dagkampioene. Inspecteur Viggon van Beest: “Dit is een goed ontwikkelde, jeugdige merrie met veel uitstraling en een heel aansprekend front. In beweging maakt ze zich ook mooi in het front en ze beschikt over een goede voor- en achterbeentechniek. Daarnaast laat ze veel takt en balans zien in beweging.”

Nog een Eebert

De enige driejarige merrie vandaag Kydalburga, net als de dagkampioene een dochter van Eebert (uit Udalburga keur pref sport-tuig v.Manno, f/g C.H. van Dijk uit Steenwijkerwold), werd doorverwezen naar de CK en mocht ook aantreden in het dagkampioenschap.

Doorverwijzingen

Twee vier- tot en met zevenjarige veulenboekmerries – dochters van Uromast en Victory – werden gepresenteerd en doorverwezen naar de CK, net als twee van de drie vier- tot en met zevenjarige stamboekmerries. Dit zijn dochters van Delviro HBC en Saffraan, waarvan de laatste, Jigemma RSH (uit Odancy keur sport-tuig v.Interessant, fokker Marcel Ritsma uit Wijnjewoude) van J.J. de Boer en M.C.R. de Boer uit Mantinge het in de kampioenskeuring tegen de beste twee- en driejarige merrie mocht opnemen.

Ster

De achtjarige register A-merrie Floor, een dochter van de Hackney-hengst Rayo (uit Sinova ster v.Fabricius, fokker B.J. Brommer uit Wapserveen) van Leendert Veerman uit Wittelte, werd sterwaardig bevonden. Indien zij aan de aanvullende eisen voldoet, wordt zij definitief ster verklaard.

Elf veulens door

Negen hengst- en zes merrieveulens kwamen eveneens voor de jury, waarvan er respectievelijk zes en vijf naar de CK werden doorverwezen. Kampioen werd het hengstveulen Novastar G.W. (Atleet uit Corina ster v.Tendens HBC, f/g G.G. Wilting uit Dalen). “Een goed ontwikkeld, aansprekend veulen met front die zich in beweging heel mooi maakt met een fraai front. Hij heeft een goede actie in het voorbeen, heeft veel balans en kan zeer goed schakelen.”

Naast deze zoon van Atleet kregen nakomelingen van Hertog Jan (2x), Indiana (2x), Image HBC, Bocellie, Icellie (2x), Idol en Fantijn een uitnodiging voor de CK.

Bron: KWPN