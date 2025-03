FN meldt neerwaartse trend: weer ruim 10 procent minder veulens

De Duitse paardensport en -fokkerijkoepel FN heeft de fokkerijcijfers over 2024 gepubliceerd en voor het tweede jaar op rij krimpt de paardenfokkerij. Bij de warmbloeden zijn het tweede jaar op rij zo'n tien procent minder veulens geboren. In 2023 werden er nog 28.600 veulens geregistreerd in Duitsland, afgelopen jaar waren dat er 25.549. Het aantal dekkingen is 2024 nog verder gedaald (23.809) en zo daalde het aantal veulens in twee jaar met 20 procent.

“We leven momenteel in een tijd van onzekerheid en stijgende kosten. De gedempte groei, structurele uitdagingen en noodzakelijke aanpassingen in verschillende sectoren hebben een dempend effect op de bereidheid van de bevolking om te consumeren en te investeren. Dit heeft ook gevolgen voor de paardenfokkerij en de paardenindustrie in het algemeen”, zegt Dr. Klaus Miesner, fokkerijchef van de FN. Met andere woorden: de markt is moeilijk en fokkers raken hun veulens niet zo makkelijk kwijt.

20 procent minder veulens in twee jaar

Het aantal veulens in 2024 met circa 10 procent tot 25.594. In 2023 waren er 28.600 geregistreerde veulens. “Als we kijken naar het aantal dekkingen in 2024, dan zullen er dit jaar waarschijnlijk ruim tien procent minder veulens geboren worden”, zegt Miesner. Volgens de stamboeken waren er in 2024 23.809 dekkingen.

Van 2023 tot 2024 daalde het aantal rijpaardmerries van 52.276 naar 50.195, een daling van ongeveer vier procent. Het aantal stamboekinschrijvingen daalde naar 8.000 (2023: 8.863), wat lager is dan het ‘dal’ van 2017, toen 8.526 merries werden ingeschreven in het stamboek.

Grootste teruggang bij pony’s

De ponyrassen kampen momenteel met de grootste terugloop in het aantal nieuw geregistreerde fokmerries. Verder blijkt dat het aantal veulens in 2024 al fors is gedaald of dat dit op basis van het aantal dekkingen voor 2025 te verwachten is. Vorig jaar werden in totaal 9.117 veulens (9.842 veulens in 2023, min 7 procent) geregistreerd en 8.391 dekkingen (9.387 dekkingen in 2023, min 10 procent) gemeld.

Bron: FN