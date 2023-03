For Kingdom beste in Sporttest Verden, Kaiman-zoon Ohio krijgt 8,40

In Verden was gisteren de sporttest voor vier- en vijfjarige dressuurhengsten. De keuringscommissie zag 24 hengsten, waaronder een aantal Nederlandse inzendingen. De vijfjarige in Oldenburg goedgekeurde For Kingdom (For Emotion x Dimaggio) kwam als beste naar voren met een 9,05 gemiddeld. De door Jan Pieter Dalsem zelfgefokte en in Oldenburg goedgekeurde Ohio (Kaiman x Grand Galaxy Win) scoorde een 8,40 gemiddeld en werd vierde bij de vierjarigen.