Acht hengsten door naar men- en tuigexamen, een met uitstel

Acht Friese hengsten hebben vandaag hun zadelexamen met goed gevolg afgelegd. Zij gaan door naar het aangespannen examen op 12 november. Een hengst, Hidde fân Stal Bellefleur Ster (Meinte 490 x Thorben 466), mag later in het Centraal Onderzoek zijn zadelexamen opnieuw afleggen, hij was niet helemaal regelmatig in zijn beweging.

Met een mooie publieke belangstelling en in een prachtige entourage (al klaar voor een veiling ‘s middags) in Exloo konden de vier amazones de hengsten keurig presenteren aan de jury. Het negental overgebleven hengsten laat niet alleen een mooie diversiteit zien in vaderdieren, ook hun kwaliteiten tijdens het zadelexamen zorgen voor spreiding in de breedte.

Hoogste score voor Hielke L.W.

Hielke L.W. Ster (Jurre 495 x Jisse 433) haalde met 87 punten de hoogste score waarbij hij een 8,5 voor draf, galop en schakelen kreeg. De beste stappers bleken Jurre v.d. Arebo Hoeve Ster (Ulbrân 502 x Epke 474) en Hylbrand van Swichem Ster (Haike 482 x Stendert 447) met een 8. In galop scoorden vijf hengsten een 8 of hoger.

Men- en tuigexamen

Op zaterdag 12 november gaan de hengsten een men- en tuigexamen afleggen. Op deze dag wordt ook bekend welke hengsten een dekbevret in ontvangst mogen nemen. Ook dit eindexamen zal via livestream te volgen zijn.

Uitslag zadelexamen jonge hengsten

Bron: Phryso