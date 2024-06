Astrid Hartlief interim directeur KFPS

Op maandag 3 juni begint Astrid Hartlief als interim-directeur bij het Friezenstamboek KFPS. Daarmee vervangt ze Marijke Akkerman, die enkele weken geleden opstapte, totdat de vacature permanent kan worden ingevuld. Volgens het stamboek zal Hartlief "samen met het kantoorteam werken aan een toekomstbestendige organisatie."

Tijdens de recente regiovergaderingen van het KFPS hoorden de leden al dat er op korte termijn een interim directeur aangesteld zou worden. Zodat de vereniging de tijd kon nemen om op zoek te gaan naar een permanente invulling van de vacature. Afgelopen vrijdag werd in de ledenraad ook het bestuur van het KFPS weer voltallig gemaakt met de aanstelling van drie nieuwe bestuursleden en het benoemen van een voorzitter.

Astrid Hartlief. Foto: LinkedIN.

Organisatieontwikkeling en crisismanagement

Hartlief heeft na haar HBO-opleiding Human Resource Management verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling, het stroomlijnen van organisatieprocessen, coaching en crisismanagement. Ze heeft leidinggevende ervaring in verschillende bedrijfstakken, waaronder industrie, chemie, gezondheidszorg en detailhandel. “Ik ontdek graag waar organisaties, teams en mensen goed in zijn en waarom dat zo is. Dat begrijpen geeft mij altijd weer waardevolle inzichten.” Volgens haar voormalige collega’s en opdrachtgevers is Astrid iemand met “verfrissende inzichten, humor en een grote verbindende kracht,” schrijft het stamboek. Liefhart komt niet uit de paardenwereld maar is wel bekend met paardrijden als hobby en heeft ook in het bestuur van een rijvereniging gezeten volgens haar LinkedIN pagina. Haar dochter van 16 heeft haar ooit met het paardenvirus aangestoken, meldt de kersverse interim directeur.

Bron: Phryso.com / Horses.nl