Dagindeling Eerste Bezichtiging Friese hengsten bekend

Maandag 7 december begint de eerste bezichtiging van de Friese hengstenkeuring. Zowel de presentatie op de straat als in de kooi is te volgen via de livestream, die via Phryso.com en Facebook te volgen is.

Programma

08.00 uur – 09.25 uur beoordeling op de straat

09.30 uur – 11.45 uur beoordeling in de kooi

PAUZE

13.15 uur – 14.45 uur beoordeling op de straat

15.00 uur – 17.15 uur beoordeling in de kooi

Alleen op maandag 7 december is er nog de presentatie van de oudere hengsten (jaargang 2015 en 2016) rond 12:45 uur en 17:15 uur.

Geen publiek

Het KFPS blijft schakelen om ondanks de coronamaatregelen de fokkerij door te laten gaan. Bij de eerste bezichtiging zijn daarom ook een aantal aanpassingen gedaan om het in goede banen te leiden. Zo mogen er maar een beperkt aantal mensen in de hal van het FCD in Drachten aanwezig zijn. Eigenaren en publiek kunnen er helaas niet bij zijn.

Aandachtspunten

De hengsten worden tijdens de eerste bezichtiging met name beoordeeld op exterieur (rastype, bouw en beenwerk) en beweging (drie basisgangen). De norm voor aanwijzing voor de tweede bezichtiging is globaal gezien de norm welke wordt gehanteerd voor het sterpredikaat. De beoordeling tijdens de eerste bezichtiging bestaat uit een presentatie op de straat (aan de hand), een presentatie in de kooi (vrij bewegen) en voor oudere hengsten een presentatie onder het zadel of een presentatie aangespannen. Op de straat worden de hengsten beoordeeld voor exterieur en de stap en draf . Alleen paarden met een correct exterieur en correcte beweging worden doorverwezen naar de kooi.

Draf en galop

In de kooi worden met name de draf en de galop beoordeeld. Na de individuele presentatie van de hengsten, wordt tijdens het rondstappen van de groep door de jury bekend gemaakt welke hengsten worden aangewezen naar de tweede bezichtiging. Voor oudere hengsten wordt bekend gemaakt of ze worden aangewezen voor een presentatie onder het zadel of aangespannen.

Aangespannen of onder het zadel

Voor hengsten die in het kalenderjaar van de eerste bezichtiging vier jaar oud zijn geworden, maakt een presentatie onder het zadel of aangespannen deel uit van de eerste bezichtiging. Bij deze presentatie gaat het om de beoordeling van de drie basisgangen. Na deze presentatie wordt bepaald of de hengst wordt aangewezen voor de tweede bezichtiging. Tijdens de eerste bezichtiging wordt de hengst lineair gescoord.

Het volledige Reglement Hengstenkeuring is te vinden op de KFPS-website

Bron: Phryso