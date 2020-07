De Friese weekoogst: Eén nieuwe Modelmerrie, vier maal voorlopig Kroon

Het KFPS gaat onverminderd door met de locatiekeuringen. Afgelopen week werd er op vier stallen gekeurd. Omdat de Centrale Merriekeuring niet doorgaat, mogen de eerste-premie-merries direct na de keuring een tweede rondje lopen om te proberen een Kroon- of Modelverklaring binnen te halen. In Ede kreeg voor de derde keer in 2020 een merrie het hoogste KFPS-keuringspredicaat: Model. Dat was Sjieke van de Klei (v. Beart 411).

Sjieke’s fokker en eigenaar is Alie Braam uit Voorst. De jury omschreef de merrie als een paard met heel veel rasuitstraling, een sterke bouw en mooi recht gesteld en hard beenwerk. Haar stap is taktmatig en in draf heeft ze veel vermogen.

Eerste premies

Bij de driejarige veulenboekmerries kregen twee merries een eerste premie: Fay van de Klei (v. Norbert 444), een dochter van de kersverse Modelmerrie Sjieke en Feike van de Zwarte Marie (v. Meinte 490), die later op de dag ook nog Voorlopig Kroon werd. Deze merrie is gefokt door Antonia Derksen. Ook de vierjarige Belle v/d Bokkefarm Ster (v. Felle 422) van Cor en Nel Beentjes kreeg een eerste premie.

Twee voorlopig Kroonmerries in Siegerswoude

Bij Stal de Mersken was er vrijdag een eerste premie voor de driejarige Elbrich fan ‘e Herdershoeve (v. Jehannes 484) van de familie Herder uit Wijnjewoude. “Een natuurtalent”, zo kwalificeerde Louise Hompe de elegante Elbrich. De merrie kon haar uitstekende stap en draf ook in de tweede bezichtiging volhouden en werd Voorlopig Kroon verklaard. De vierjarige Anna Femke van de Noeste Hoeve Ster (v. Gjalt 426) werd vorig jaar als ster met een tweede premie in het stamboek opgenomen, maar haar beste stap en sterke bouw gaven de doorslag om haar dit jaar een eerste premie toe te kennen en bovendien Voorlopig Kroon te maken. Fokker en eigenaar is Pieter Okkema.

Doutzen van Plexat

Maandag kreeg de driejarige Doutzen van Plexat al een eerste premie Ster en werd vervolgens Voorlopig Kroon. De dochter van Omer 493 uit een Stermerrie van Onne 376 liet enorm veel jeugd zien, stapte royaal met een goed lichaamsgebruik en in haar gedragen draf viel haar sterk achterbeengebruik op. De merrie is gefokt door A. Meeuwissen uit Rilland en in eigendom van S. van der Bij uit De Tike.

De Voorlopig Kroonmerries kunnen hun predicaten gaan bevestigen door een goede IBOP te lopen. De merries moeten daar minimaal 77,0 punten scoren, met gemiddeld een 7 voor de basisgangen.

Alle keuringsuitslagen

Bron: Phryso.com / KFPS / Horses.nl