Distichiasis in de praktijk: geen fijne aandoening

Bij de Friese hengst Syb 552 (v. Tiede 501) werd tijdens het Centraal Onderzoek de oogziekte distichiasis vastgesteld, aan beide ogen. Reglementair geen beperking voor goedkeuring, aldus het KFPS in zijn rapport. Er ging wat tijd overheen voordat bekend gemaakt werd dat het ging om de erfelijke variant, maar afgelopen week was het dan zo ver en kwam het KFPS met een verklaring over de inmiddels goedgekeurde hengst, achtergrondinformatie over de oogziekte en een plan om met distichiasis om te gaan in de toekomst.