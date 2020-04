Drie bijzondere leden van het KFPS vandaag Koninklijk onderscheiden

De tweelingbroers Haike en Harmen van der Meulen kregen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tjisse Wallendal werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zo meldt Phryso op haar website.

Ondanks de coronacrisis ging de lintjesregen gewoon door en heeft het de Koning behaagt Harmen, Haike en Tjisse van een lintje te voorzien. Alle drie heren hebben -ieder op hun eigen vlak- ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het KFPS.

Harmen van der Meulen

Harmen van der Meulen (70) was tot dit jaar, sinds 1994, bestuurslid en penningmeester van de Friese paardenfokvereniging ‘Ta it Bihâld’. De heer Van der Meulen heeft zich ook altijd ingezet in de dressuurcommissie en in de redactie van het verenigingsblad It Alde Skaei en had zitting in het bestuur van het Dressuurkampioenschap Friesch Paard te Kootwijk.

Bestuurslid

Daarbij is hij, sinds de oprichting in 1999, penningmeester van de Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel, bestuurslid en penningmeester van de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân (GCF). Ook houdt hij zich vele uren met sponsorwerving bezig.

Haike van der Meulen

Haike van der Meulen heeft zich een zeer lange periode ingezet voor de Koninklijke Verenging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek (KFPS)’, waarvoor hij door het stamboek werd onderscheiden met de Gouden KFPS-speld. Niet alleen in de rol van bestuurder, maar met name als jurylid.

Internationaal jurylid

De heer Van der Meulen heeft veel gejureerd in Noord-, Centraal- en Latijns-Amerika, in Zuid-Afrika en ook in de meeste Europese landen.Dertien jaar lang was Haike van der Meulen, net als zijn broer Harmen, bestuurslid en penningmeester van de Friese paardenfokvereniging ‘Ta it Bihâld’

Tjisse Wallendal

Tjisse is voorzitter van de St. Faderpaard, zij zijn verantwoordelijk voor de jubileum evenementen van het KFPS. De in 2014 gehouden voorstelling Faderpaard en in 2018 De Stormruiter zijn onder zijn voorzittershamer tot stand gekomen. Daarnaast heeft Tjisse vele werkzaamheden verricht voor sportclub sc Heerenveen en daarmee verbonden Sportstad.

Bron: Phryso