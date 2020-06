Fokster Abe Brandsma: ‘De voorrijdagen zijn weer een stapje in de goede richting’

Abe Brandsma neemt morgen met twee fokproducten deel aan de eerste voorrijdagen van de aangewezen hengsten van de KFPS Hengstenkeuring in Exloo. Brandsma is enthousiast over haar twee paarden Diederik B (v. Jehannes 484) en Fayke B (v. Markus 491). ''Het zijn allebei fijne paarden. Ik heb zelf geen voorkeur. Ik vind het al fantastisch dat ze beiden door zijn.''