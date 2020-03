Friese hengst Ulke 338 overleden: ‘Hij heeft ons heel erg veel gebracht’

Afgelopen nacht is een einde gekomen aan het leven van Ulke 338 (Tjimme 275 x Reitse 272), de nestor onder de KFPS-hengsten. "Tot aan het einde was hij topfit. Vorige week is hij nog bekapt en eergisteren is hij met het mooie weer nog naar buiten geweest", zegt eigenaar Willem Wester. Ulke 338 werd tijdens de laatste Hengstenkeuring met mooie beelden op het scherm nog even in het zonnetje gezet, vanwege het bereiken van z’n 30-jarige leeftijd.

Ulke 338, gefokt door Obe Mous uit Hemelum, was het meest succesvolle tuigpaard in de geschiedenis. Hij werd onder meer vier keer Nationaal kampioen Stamboekhengsten voor de sjees. In de fokkerij is hij als vader van Olgert 445, de vererver van topdressuurpaarden en kleinzoon Fonger 478 van waarde.

Moedersvader

Daarnaast is hij moedersvader van vijf stamboekhengsten, waaronder de door Willem Wester gefokte Maurits 437. Het beeld van Ulke 338 zal derhalve van blijvende aard zijn. Alleen al omdat die bijzondere Ulke 338 model stond voor het Royal Friesian logo. “Ulke 338 was een taaie rakker”, zegt Wester. “Hij heeft ons heel erg veel gebracht.”

Bron: Phryso