Friese stamboekhengst Sipke 450 overleden op 19-jarige leeftijd

Op vrijdag 7 juni is Sipke 450 Sport AA (Teade 392 x Ulke 338) gestorven. De 19-jarige hengst was net weer enkele maanden terug op zijn geboortegrond in Amerika. Sipke kwam begin van het jaar vanuit Aftonmora in Zweden naar Nederland om zich te presenteren op de Hengstenkeuring 2024. Daarna maakte hij de oversteek naar Amerika waar hij bij Brookside Friesians kwam te staan.

Sipke 450 is geboren in de VS bij Klaas en Mares Vanderploeg als Sylvester p. en kwam als goedgekeurde stamboekhengst op zesjarige leeftijd naar Nederland. In het voorjaar van 2020 vervolgde hij op 15-jarige leeftijd zijn carrière bij Aftonmora in Zweden. Met zijn afstamming Teade 392 x Ulke 338 heeft hij een verwantschap van 17,2%. Hij heeft een kleine 700 nakomelingen en met Martinus 539 een goedgekeurde kleinzoon.

Bron: Phryso