Fryso Florian Sonnega: 21 nieuwe halve finalisten

De selectiewedstrijd in Sonnega van de Fryso Florian bokaal heeft voor 21 paarden een plek opgeleverd voor de halve finale. Tien hengsten/ruinen en elf merries mogen zich op de Centrale Keuring in Harich melden. De topscore van 84,9 punten kwam op het protocol te staan van een vierjarige merrie: Raylee Jede (v. Teun 505) met Joey Versnel.

In deze categorie kregen drie merries groen licht voor de volgende ronde. Bij de vijfjarige merries voegden zich in totaal vier merries bij het selecte gezelschap voor de halve finale met de hoogste score voor de kampioen van vorig jaar, Madam S.W. (v. Omer 493). Een 100% score was er voor de zesjarige merries. Alle vier gepresenteerde paarden kregen een doorverwijzing naar de halve finale, met Jolise Birthe fan Vriesburg (Ulbrân 502) met het hoogste aantal punten.

Merries 4 jaar

Raylee Jede Ster AA (Teun 505 x Norbert 444) met Joey Versnel (84,9 punten) Sinne fan Jentsjes Pleats (Eise 489 x Michiel 442) met Iris Vinkx (79,3 punten) Rosaria Frieschwijk Ster (Tiede 501 x Gerben 479) met Famke Jongsma (71,2 punten)

Merries 5 jaar

Madam S.W. Ster AA (Omer 493 x Tjaarda 483) met Susan Wind (80,5 punten) Nynthe fan de Valderse Ster AAA (Nane 492 x Time 389) met Carlijn van der Zee (72,3 punten) Mintsje fan Wettersicht Ster (Omer 493 xTsjalle 454) met Tahnee Visser (67,4 punten) Maud van ’t lansink Ster AA (Omer 493 x Norbert 444) met Esmee Hoogeveen (66,4 punten)

Merries 6 jaar

Jolise Birthe fan Friesburg Ster AAA (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) met Margeaux Pirovano (77,9 punten) Jet van ’t Lansink Ster A (Tymen 503 x Norbert 444) met Amber Hoogeveen (69,5 punten) Jaakje fan Wettersicht Kroon AAA (Uldrik 457 x Tsjalle 454) met Tahnee Visser (67,7 punten) Lhea van de Egberdina Hoeve Sport (Tiede 501 x Feitse 293) met Febe Rensen (65,4 punten)

Getalenteerde vierjarige hengsten

Juryleden Corrie Rave en Jolanda de Nekker werden in Sonnega getrakteerd op een zeer kwaliteitsvolle rubriek met vierjarigen hengsten en ruinen. Maar liefst zeven gaan een ronde verder, met Pepijn van Brabantshof (Boet 516) als hoog scorende van alle gepresenteerde hengsten deze middag. De klasse van vijfjarigen leverde geen doorverwijzing op. Bij de zesjarigen was de score net als bij de merries 100%. Drie hengsten zijn door, met Jannick fan de Hynderhoeve (Nane 492) met de hoogste score.

Hengsten 4 jaar

Pepijn van Brabantshof Ster (Boet 516 x Norbert 444) met Shannon van Manen (81,4 punten) Renze út de Westereen Ster AA (Auwert 514 x Jerke 434) met Susan Wind (79.5 punten) Stef van Fjildhûs Ster (Teun 505 x Dries 421) met Iris Wijnstra (78,8 punten) Samme T fan ‘e Boppelannen Ster (Teun 505 x Tsjalle 454) met Anke Kuppens (77,9 punten) Sietse van de Philarina-Hoeve (Rommert 498 x Uldrik 457) met Thea Dijkstra (72,6 punten) Peke Maaike A.B. (Waander 512 x Maeije 440) met Iris Sijtsma (69,3 punten) Rutger fan Stal Sibma Ster (Yme 507 x Jisse 433) met Sandra de Groot (66,5 punten)

Hengsten 6 jaar

Jannick fan de Hynderhoeve Ster AA (Nane 492 x rindert 406) met Sofi Vaisanen (80,1 punten) Lieuwe R.V. Sport (Alwin 469 x Olof 315) met Thea Dijkstra (72,6 punten) Jorke 532 AAA (Menne 496 x Tsjalle 454) met Shannon van Manen (71,2 punten)

Lees ook:

Bron: KFPS