Hattrick voor Sybren Minkema: derde keer winnaar Prijs der Besten

De beste der besten, deze titel verdiende Sybren Minkema op gisteren voor de derde keer tijdens de Prijs der Besten op de Centrale Keuring in Harich. Met Fryso’s Jannick (Nane 492) werd hij dit jaar kampioen, vorig jaar haalde hij de titel met Gouverneur fan ’t Hertefean (Nane 492) en in 2022 haalde hij de prijs met de leverancier van deze sterke tuigpaarden: KFPS stamboekhengst Nane 492.

Jannick deed mee in de finale en won het zilver in de Fryso Florian Bokaal dressuur bij de vijfjarige hengsten/ruinen. Een paar uur later reed de hengst voor de wagen naar het tuigkampioenschap van de Prijs der Besten. ”Hij heeft een heel sterk voorbeen en een goed gebruik van het achterbeen”, complimenteerde de jury bestaande uit Margriet Griffioen, Fetze Schotanus en Henk Prins.

Bron: KFPS