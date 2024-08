Herkeuring Harich: zevenmaal promotie naar Ster, twee met eerste premie

De herkeuring van het KFPS vandaag in Harich leverde voor twee merries een promotie op naar Ster met een eerste premie. Kate vom Friesenhof Altmark Ster AA (Alwin 469 x Pier 448) werd Ster met een eerste premie en kreeg daarmee een uitnodiging voor de Centrale Keuring, net zoals Froukje fan Pankoeken Ster Sport (Jehannes 484 x Ulbert 390). Ook twentermerrie Tûke Dame VDW (Waander 512 x Jasper 366) zien we over twee weken weer terug in Harich dankzij het oranje lintje wat ze vandaag kreeg toebedeeld.

De vijfjarige Kate vom Friesenhof Altmark, gefokt en in eigendom van D. Elling en mevr. P. Elling uit Klötze, Duitsland maakte afgelopen juli op de fokdag in haar woonplaats geen promotie naar Ster met een eerste premie nadat zij op driejarige leeftijd al werd opgenomen in het stamboek als Stermerrie met een tweede premie. Vandaag lukte het de Alwin 469-nakomeling wel en met al een AA predicaat achter haar naam maakt zij daarmee nog kans om in September Kroon te worden.

Froukje week later

De zevenjarige Froukje fan Pankoeken van O.Leijendekker uit Witmarsum kreeg nog maar een dikke week geleden op de fokdag van it Fryske Hynder bij Manege Gaasterland in Harich te horen dat ze helaas niet werd gepromoveerd tot eerste premie Ster. Vandaag was op exact dezelfde locatie het nieuws een stuk beter; een oranje lintje en ook voor Froukje een ticket naar de Centrale Keuring.

Vier driejarigen

Bij de driejarige merries keerden er vier met een rood lintje huiswaarts nadat ze eerder dit keuringsseizoen opgenomen waren in het stamboek met een derde premie. Sjoukje fan Penjum Ster (Boet 516 x Thorben 466), Riesa van de Grote Munt Ster (Tjebbe 500 x Doaitsen 420), Rineke fan Starking Ster (Alwin 469 x Thorben 466) en Rika von der Halde Ster (Willem 508 x Meinte 490) gaan voortaan allemaal als Stermerries door het leven. Bij de vier jaar en oudere merries werd Noortje A. Ster (Tiede 501 x Epke 474) Ster met een tweede premie verklaard.

Bron: KFPS