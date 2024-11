IBOP Boxtel: Alwin en Matthys leveren topscoorders

Op de IBOP afgelopen zaterdag in Boxtel werden tien paarden voorgesteld. Twee merries kregen van juryleden Jos van der Wal en Kristel van Duren-Bodewes de hoogste score van 78 punten. Dat zijn Maan fan ’t Brillehof Ster AA (Alwin 469 x Uldrik 457) en Noorke fan de Slachtedyk Ster AA (Matthys 504 x Wylster 463).

De vierjarige Maan fan ’t Brillehof Ster AA (Alwin 469 x Uldrik 457) werd door Isabelle Vroomans voorgesteld en haalde haar AA-predicaat met vier maal een 7,5 op haar protocol. De merrie van Pascal van Hijfte uit Lievegem werd in augustus 2023 kampioen op de fokdag in Ternat en Voorlopig Kroon. Ondanks 78 punten kon Maan geen promotie maken, daarvoor kwam ze een halve punt te kort voor haar scores op de basisgangen stap, draf en galop die samen minimaal 21 punten moeten zijn.

Noorke AA

Maan haalde met 78 punten de hoogste score van de dag, samen met Noorke fan de Slachtedyk Ster AA (Matthys 504 x Wylster 463) die met Renate Roling een menproef liet zien die ook goed was voor 78 punten en het AA-predicaat. De vierjarige Noorke is een dochter van meervoudig CK kampioen en Xerxina trofee-winnares Teunke fan de Slachtedyk Kroon Sport AAA (Wylster 463 x Olof 315).

Drie keer 77 punten

In Boxtel verschenen tien paarden in de baan, negen voor een zadelproef, één voor een menproef. Drie paarden verdienden een score van 77 punten of hoger. Naast Maan en Noorke kreeg Susan M. v/d Slothoeve Ster AA (Maurits 437 x Olof 315) een AA predicaat. De 11-jarige Susan werd door Sterre van Duuren met allemaal 7’s op haar cijferlijst gereden.

Bron: KFPS