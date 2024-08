IBOP Wergea: Hoogste dagscore voor Iekje (v. Nane 492), drie Kroonpredicaten

De IBOP vandaag in Wergea leverde voor drie merries het Kroonpredicaat op: Maxima van Störmede Kroon AA (Alwin 469 x Tsjalle 454), Jinthe W. Kroon AA (Wimer 461 x Maurits 437) en Mare fan de Lege Geaën Kroon AA (Jehannes 484 x Tsjerk 328). De hoogste score bij deze IBOP was voor Iekje van de Wolwarren Ster Sport AAA (Nane 492 x Leffert 306) die onder het zadel van Harmina Holwerda 87,5 punten noteerde. "Ze heeft veel balans en veer in draf, kan fijn naar voren schakelen en heeft een correcte galop", luidde de jurytoelichting.

De IBOP was met 14 proeven onder het zadel en 10 aangespannen proeven goed gevuld. Bij de zadelproeven haalden zes paarden 77 punten of meer. De hoogste dagscore van 87,5 punten ging naar Iekje, gefokt en in eigendom van de familie Vaatstra-v.d. Ploeg. Deze merrie had al een AA-predicaat en heeft nu promotie gemaakt naar triple A. De zesjarige merrie komt uit Kroonjuweel Frederike J. v.d. Wolwarren Model Preferent Prestatie AAA (Leffert 306 x Hearke 254).

Drie Kroonpredicaten

De vierjarige Maxima, gefokt en in eigendom van Janine Sommer, werd voorgesteld door Sandra de Groot en liet een goede stap zien waarvoor ze een 8 kreeg en waarmee ze een totaal van 79,5 punten haalde. Ook Jinthe haalde haar Kroonpredicaat onder het zadel van Jelmer Ketelaar. De vijfjarige Jinthe is gefokt en in eigendom van David de Wit en haalde allemaal 7’s met een totaal van 77 punten als resultaat. De derde Kroonmerrie was Mare, die 77,5 punten kreeg. Deze vierjarige merrie is gefokt door Thys Fopma en in eigendom van Marie Laure en Jean Michel Strasser en werd in de menproef gereden door Age Okkema.

Menproeven

Ook in de menproeven wisten zes paarden een AA of hoger te scoren. De hoogste score bij de menproeven was met 86 punten voor Fardau fan ‘e Ridderdijk Kroon AAA (Epke 474 x Eibert 419) met Age Okkema aan de leidsels. “Een zeer werkwillige merrie met een taktmatige stap, actief achterbeen in draf en een goede sprong met veel balans in galop”, aldus de jury. De zevenjarige Fardau, gefokt en in eigendom van de familie Duiven uit Hartwerd, was al Kroon en had een AA predicaat die ze met deze menproef opwaardeerde naar AAA.

