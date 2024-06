IBOP Wergea: Kroonpredicaat voor Ilya en Missis

De IBOP in Wergea leverde gisteren voor twee merries, Ilya fan Jentsje’s Pleats Kroon AAA (Jurre 495 x Michiel 442) en Missis Boszorg Kroon AA (Menne 496 x Tsjalle 454), het Kroonpredicaat op. De hoogste score van de dag was ook voor Ilya fan Jentsje’s Pleats die 84 punten behaalde op haar menproef.

Juryleden Ito Werkman en Corrie Rave waren zeer te spreken over de zesjarige Ilya, voorgesteld door eigenaar Jelmer Chardon. ”We hebben genoten van de presentatie. De merrie heeft veel kwaliteit; houding, souplesse en een zeer goed achterbeengebruik.” Ook de galop van de CK Kampioene van 2021, gefokt door M. de Groot-Houbeijn, kon de jury wel bekoren. Daarvoor kreeg zij maar liefst een 8,5 naast nog viermaal een acht op haar protocol. Hiermee werd Ilya zeer overtuigend Kroon en heeft ze voortaan een AAA achter haar naam.

Goede motor

Ook de andere kersverse Kroonmerrie Missis, in eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren, liet zich fijn zien in de baan. Corrie Rave was namens de jury zeer lovend in haar beoordeling over het vierjarige fokproduct van Stoeterij Boszorg. ”Wat een talentvolle merrie, van nature heel opwaarts in haar beweging en met een hele goede motor. Zo’n goede motor dat het af en toe nog wat invloed heeft op haar balans maar wanneer ze sterker wordt, wordt ze nog beter.” Missis – kampioen bij de driejarigen op de Centrale Keuring 2023 – haar presentatie in het tuig werd beloond met 80 punten en het Kroonpredicaat.

Prestatie

Ook voor de moederlijnen werden weer goede zaken gedaan in Wergea. Met een rijproef van 79 punten maakte Brachah S. fan Noed Ster AA (Pier 448 x Tsjerk 328) haar moeder Eelk fan Syneada Ster Preferent nu ook Prestatie. De zesjarige Ina S.G. Ster A (Alwin 469 x Jasper 366) bezorgde haar moeder Fardau S.G. Ster het Prestatiepredicaat met een rijproef van 75,5 punten.

Zes AA

In totaal verschenen er 18 combinaties in de baan in Wergea waarvan er zes met een AA score naar huis gingen. De hoogste score onder het zadel was daarbij voor Hauke fan de Nijmoanne Ster (Nane 492 x Fridse 432) en Ludo van der Weide die naar 81 punten reden. Vier paarden mogen voortaan een A achter hun naam zetten.

Bron: Phryso