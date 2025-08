IBOP Wergea: Maan naar kroonpredicaat, topscore voor Laurine

De IBOP vandaag in Wergea leverde het Kroonpredicaat op voor Maan van ‘t Oost (Yme 507 x Feitse 293). Met 83,5 punten haalde Laurine W. van de Sprong (Eise 489 x Beart 411) de hoogste score van de dag. De vierjarige Sue da Monico (Tsjalle 454 x Maurus 411) maakte na de IBOP promotie van voorlopig naar definitief Ster.

Er waren in Wergea 23 presentaties voor juryleden Ito Werkman en Jos van der Wal, 12 proeven onder het zadel en 11 aangespannen. De vijfjarige Maan van ‘t Oost Kroon AA (Yme 507 x Feitse 293) werd in de menproef door Age Okkema naar 77 punten gereden wat haar zowel AA als Kroon opleverde. Maan is gefokt door de familie Jansma uit Makkinga en in eigendom van Åsa Holmgren uit het Zweedse Ingarö. Vorig jaar haalde Maan het kampioenschap in Zweden op de keuring en werd Voorlopig Kroon verklaard.

Tweemaal AAA

Twee paarden gingen met een triple A score naar huis. De zesjarige Laurine W. van de Sprong Ster AAA (Eise 489 x Beart 411) van Anita van Kempen uit Rijkevoort, haalde met Fleur van Kempen onder het zadel 83 punten, met een 8 voor houding&balans en voor souplesse. “Een paard met veel uitstraling en houding, met een krachtige manier van lopen en soepel, met goed lichaamsgebruik in alle drie de gangen.”

In de rijproef met Mare Gerritsma scoorde Richtsje fan de Fiifhoeke Ster AAA (Omer 493 x Tsjalle 454) 82 punten, waarmee de merrie van Stal de Fiifhoeke uit Sibrandabuorren van A naar AAA promoveerde. “Ze heeft een elegante manier van lopen, met een ruime actieve stap, fijne actieve draf in het juiste tempo, in galop mag ze nog wat meer sprong maken”, lichtte Jos van der Wal toe.

Zeven maal AA

In totaal werden zeven paarden beloond met het AA-predicaat, drie onder het zadel en vier aangespannen.

Madam S.W. Ster AA (Omer 493 x Tjaarda 483), Vedette PJ Ster Sport AA (Tymon 456 x Doaitsen 420), Renske Doutzen R Ster AA (Jurre 495 x Tsjalle 454) en bij het mennen Sue da Monico Ster AA (Tsjalle 454 x Maurus 441), Headame Doudzen RSH Stb AA (Jurre 495 x Meinse 439), Beeke fan Bungarten Ster AA (Hette 481 x Feitse 293) en de al genoemde Kroonmerrie Maan.

Bron: KFPS