IBOP Wergea: Wybren-dochter naar topsore

Op de KFPS IBOP woensdag in Wergea mochten zes merries definitief Kroon achter hun naam toevoegen. Vier paarden haalden een AAA-predicaat en bij 12 paarden kon AA bijgeschreven worden. Met 10 menproeven en 16 zadelproeven was de IBOP goed gevuld. De topscore van 86 punten was voor de 11-jarige Thyra af Rueagergaard (v. Wybren 464)

De 11-jarige Thyra af Rueagergaard Ster Sport AAA (Wybren 464 x Jasper 366) van Lisette Westerbeek, die de merrie zelf presenteerde, kreeg een 9 voor de draf. Een AAA score was er ook voor de vierjarige Stef fan ‘t Fjildhûs (Teun 505 x Dries 421) die met Iris Wijnstra 85,5 punten voor de zadelproef kreeg. Stalgenoot en halfzus Iris fan ‘t Fjildhûs (Maurits 437 x Dries 421) kreeg ook AAA achter haar naam. De zevenjarige merrie van de familie Wijnstra liet een rijproef met naamgenoot Iris zien van 83,5 punten. Met de prestatie van Stef en Iris mocht moeder Lotte fan ‘t Fjildhûs Ster Pref Prest (Dries 421 x Tsjerk 328) ook Prestatie bijschrijven.

De vierde AAA was voor Nynke R. van Dedgum Kroon Sport AAA (Tsjalle 454 x Olof 315). Haar eerder behaalde A-predicaat mocht ze vervangen door een AAA na een menproef met Jelle van der Weide. De moeder van de dertienjarige Nynke, gefokt door Johannes Bakker en in eigendom van Jouke Haytema, is een halfzus van Jehannes 484.

80,5 voor Queen Rosanne Palermo

Geen triple A, maar wel 80,5 punten was er voor Queen Rosanne Palermo Ster AA (Auwert 514 x Alwin 469), de dochter van Wende van der Zunne Model AAA die de laatste CK nog kampioen merries voor de sjees werd. Queen, in eigendom van Rosanne Palermo in Amerika, werd door Henk Hammers in een menproef gereden.

Zes nieuwe Kroonmerries

De oogst van nieuwe Kroonmerries was groot. Memory K Kroon AA (Yme 507 x Uldrik 457) van Sije Kamstra werd door Heleen de Haas naar 79 punten gereden en werd daarmee Kroon. Sytske van de Westfriezenhof Kroon AA (Matthys 504 x Mewes 438) werd Kroon na een zadelproef van 77 punten met Iris Wijnstra waarmee Sytske van A naar AA klom. Kroon was er ook voor Jet van ‘t Lansink Kroon AA (Tymen 503 x Norbert 444). Amber Hoogeveen reed Jet – een dochter van Pleun die ook de CK won, naar 77 punten in deze IBOP.

Kroon was er voor Harmina fan de Klaster Kroon AA (Julius 486 x Stendert 447) die met Harmina Holwerda in een rijproef een mooie score van 80,5 punten neerzette. Symkje fan Dulve Kroon AA (Auwert 514 x Tsjalke 397) haalde haar A-predicaat op naar AA dankzij een menproef met Age Okkema, waarmee de merrie van Gabriëlle van Tilborg Kroon werd. en Sjitske fan StarKing (Jehannes 484 x Jasper 366) van StarKing in Spannum, haalde 77 punten met Age Okkema in een menproef en gaat daarmee ook door het leven als Kroonmerrie.

Uitslag

Bron: KFPS