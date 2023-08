Julius 486-dochter met elke pas raak fokdagkampioen Het Friese Paard Wolvega

Het uitzonderlijk sterke achterbeen van Meisje fan Dulve Ster (Julius 486 x Gjalt 426) maakte haar de algemeen fokdagkampioen op de fokdag van fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. op zaterdag 19 augustus. Reservekampioen werd kampioen van de vierjarige merries Janika Frieda Z. Ster (Ulbrân 502 x Maeije 440).

‘Het was een prachtige fokdag met veel kwaliteit in de breedte. We besluiten deze kampioenskeuring met vier toppaarden. Voor het algemeen kampioenschap maakt het achterbeengebruik het verschil’, aldus Sabien Zwaga namens het jurykorps. Naast de algemeen kampioen en de reservekampioen liepen ook Nynke van de Hulsthof Ster (Menne 496 x Tsjalle 454) en Ela Sterre fan de Mersken Kroon Sport AAA (Jehannes 484 x Thorben 466) mee in de kampioenskeuring, waarbij Ela Sterre een eervolle vermelding kreeg voor haar enorm sterke draf.

Vier eerste premie Stermerries

Vier eerste premie Stermerries mochten het tegen elkaar opnemen bij het kampioenschap voor de driejarige merries. Jurylid Sabien Zwaga was goed te spreken over deze jonge Sterren. ‘Deze kersverse Stermerries zijn allemaal paarden die goed in het model staan, en over het algemeen sterk stappen. De draf maakt uit wie tot kampioen wordt uitgeroepen.’ In dit geval bleek deze keuze niet heel moeilijk want Meisje fan Dulve Ster (Julius 486 x Gjalt 426) ‘stak met kop en schouders’ vanaf de eerste pas er bovenuit. De luxe en rastypische merrie, gefokt en in eigendom van Gabriëlle van Tilborg uit Wijk en Aalburg, draafde volgens de jury elke pas raak met een zeer goed achterbeengebruik en was daarmee de terechte kampioen. Reservekampioen werd Nynke van de Hulsthof Ster (Menne 496 x Tsjalle 454) van J.J. van Weperen uit Oosterwolde.

Extra dravende Janika

De baan was extra goedgevuld bij de kampioenskeuring voor vier jaar en oudere merries. Maar liefst negen merries mochten zich nogmaals presenteren, waarna de jury al snel een eerste schifting maakte. ‘Het is hier vrij lastig om een kampioen aan te wijzen’, begon Sabien haar toelichting. ‘Al deze langgelijnde merries hebben extra achterbeen en kunnen goed stappen.’ Het kampioenslint was uiteindelijk voor Janika Frieda Z. Ster (Ulbrân 502 x Maeije 440). De vierjarige complete merrie, gefokt door T en J. van der Zee uit St.Jacobiparochie en in eigendom van T. de Boer uit Sint-Johannesga, kreeg complimenten voor haar goede stap en extra beweging in draf. Reservekampioen werd in deze klasse de jeugdige kroonmerrie Ela Sterre fan de Mersken Kroon Sport AAA (Jehannes 484 x Thorben 466) van Age Okkema uit Siegerswoude.

Xavi met veel schwung

Bij de hengstveulens kwamen er zes enthousiaste heren in de baan. ‘Allemaal rassige veulens, met veel kwaliteit in de beweging. Toch hebben we gekozen voor het veulen dat qua bouw en beenwerk het meest correct is en in draf veel schwung en buiging in het achterbeen laat zien’, aldus Corrie Terpstra namens de jury. En met deze woorden werd Xavi fan Friesbrug (Jurre 495 x Gjalt 426), gefokt en in eigendom van W.P. Elsinga & A.J. Roos uit Nijeholtpade, gekroond tot de kampioen. Extra leuk detail aan deze kampioen is dat hij tot stand is gekomen dankzij de gewonnen dekking van vorig jaar op deze zelfde fokdag.

Er was nog een prijs voor een hengstveulen, Wessel VG (Maurits 437 x Aarnold 471) gefokt en in eigendom van S.B. van Goor uit Veeningen, kreeg niet alleen een oranje lintje maar werd ook gekroond tot beste veulen uit een stamboekmerrie.

Complete Wimke

Ook de merrieveulens waren aan elkaar gewaagd, het was moeilijk kiezen tussen de vier jonge dames in de kampioensring. ‘Een spannende strijd, de merrieveulens lieten allemaal een nette presentatie zien. Toch hebben we als kampioensveulen gekozen voor een heel compleet veulen, met een goede bouw, ruime actieve stap en een functionele draf’, meende de jury. Kampioen werd Wimke vd Attesweg (Herre 524 x Epke 474), gefokt en in eigendom van D.W. Plantinga uit Vrouwenparochie. Alle eerste premie veulens mochten zich laten zien in de kampioenskeuring.

Sybrich meest duurzame merrie

Ook was er een nieuwe rubriek toegevoegd aan het middagprogramma van de fokdag van het Friese Paard Wolvega e.o. Maar liefst elf deelnemers kwamen in de baan om te strijden voor de titel ‘meest duurzame merrie.’ Met een scala aan fokmerries, sportmerries en zelfs hengstenmoeders was het genieten voor het aanwezige publiek maar ook voor de jury. Sabien Zwaga namens de jury : ‘we hebben genoten van deze unieke rubriek. Stuk voor stuk merries met een grote staat van dienst.’ Uiteindelijk ging de 26-jarige Sybrich fan ‘e Koai (Jilles 301 x Mindert 263) van Janet Ijntema er met de titel vandoor. ‘Een merrie die nog erg goed stapt, duurzaamheid toont en tot op hoge leeftijd inzet toont. Een unanieme keuze’, aldus Sabien Zwaga.

Uitslag Fokdag Boijl

Bron: Phryso