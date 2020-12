Kai Galloper is 100ste Fries met predicaat ‘Sport Elite’

Afgelopen zomer werd Kai Galloper (Uldrik 457 x Doaitsen 420) Sport Elite. De sterruin, in eigendom van Stoeterij Galloper en gereden door amazone Debby de Graaf, was het 100ste Friese paard met deze sporttitel. Het Sport Elite predicaat is ingevoerd in november 2016. Het 100ste predicaat van Kai betekent dus dat er jaarlijks zo’n 25 Friese paarden deze titel verdienen.

Om voor het Sport Elite predicaat in aanmerking te komen zijn er twee mogelijkheden. Het paard moet in drie disciplines Sport zijn geworden, dus zowel in tuigen, mennen als dressuur. Voor dressuur ligt de lat voor het sportpredicaat bij de Friezen op Z1 + 5 winstpunten, bij de mendressuur op ZZ + 5. Een andere mogelijkheid om Sport Elite te worden, is vijf keer een score van 60% behalen in de Prix St. Georges. Dat is de route die veel dressuurfriezen volgen.

Superfijn en slim paard

De negenjarige Kai Galloper – stamboeknaam Knillis V. Fan de Miedwei – staat sinds anderhalf jaar bij Stoeterij Galloper op stal. Hij werd gefokt door René Veenstra uit Stermerrie Tjikke V (Doaitsen 420), ook de moeder van Sjouke 453. “Toen hij bij ons kwam had hij Z2 gelopen met één winstpunt”, vertelt stalamazone Debby de Graaf, die startgerechtigd is in de Grand Prix. “We zijn in één jaar enorm vooruitgegaan. Kai is een superfijn paard: hij is slim, werkwillig en heeft een super instelling. Ik heb echt een klik met hem.”

Kai is boegbeeld van de stal

Voor Stoeterij Galloper is Kai een echt ‘uithangbord’, vertelt eigenaar Joey Lems. “Het boegbeeld van onze stal. Hij laat zien wat Friese paarden allemaal in de sport kunnen. Hij heeft al hoge scores in de subtop gehaald en gaat zo ook KWPN-ers voorbij. Dat zorgt niet alleen voor een boost van onze eigen stal, maar eigenlijk voor de hele Friese paardensport”, vertelt Lems, die de verkoop van de paarden verzorgt. Maar niet van Kai. “Nee, Kai staat niet te koop. We zijn nog lang niet klaar met hem.”

Internationaal Grand Prix

Dit jaar ‘sleutelt’ De Graaf nog met hem verder en als de wedstrijden weer beginnen gaat ze voor de Inter II. “De stap van Inter I naar Inter II is best nog stevig met de piaffe, passage en wissels om de pas. Eenmaal in de Inter II is de overgang naar Grand Prix kleiner.” Om een nog betere combinatie te vormen, volgt ze lessen bij Grandprixamazone Danielle Heijkoop. “Het doel is uiteindelijk ook wel Internationaal in de Grand Prix rijden”, spreekt Joey Lems de ambitie uit.

Bron: Phryso / Horses.nl