Keuren in Costa Rica: Markus 491-dochter Marije Maria Kroon en kampioen

De keuring afgelopen zondag in Costa Rica was de laatste van deze ronde in Zuid Amerika voor juryleden Willem Sonnema en Jolanda Slootjes. Ze maakten de zesjarige Marije Maria S.R. Kroon AA (Markus 491 x Brend 413) kampioen bij de merries. Bauke fan H.M.V. Ster (Tiede 501 x Tymen 503) werd kampioen bij de jonge hengsten, Rynk fan de Pûsterwei Ster AA (Wibout 511 x Reinder 452) bij de oudere hengsten. Het jeugdkampioenschap was voor Ela de Rancho el Frison (Teun 505 x Markus 491).

De keuring startte met de IBOP waar de latere kampioen Marije Maria 78 punten voor haar rijproef kreeg. Ze liet een actieve stap zien met veel buiging, souplesse en schoudervrijheid. In draf had ze een goed gebruik van haar achterbeen, was actief en ruim genoeg, haar galop was groot gesprongen en mocht iets meer bergop.

Op de keuring kreeg ze een eerste premie, werd Voorlopig Kroon en met haar IBOP resultaten promoveerde de merrie van Steven Ferris Aguilar en gefokt door de familie Reijenga-de Groot uit Joure, naar Kroon. De juryleden beschrijven Marije Maria als een paard met een edel hoofd en een verticale goed gevormde hals, en sterke bovenlijn, hoogbenig en met een positieve romprichting. ‘Haar beenwerk was droog en goed gesteld. De stap was actief en ruim met veel schoudervrijheid. De krachtige draf toonde veel tact en ging bergop met schakelend vermogen.

Het reservekampioenschap bij de merries ging naar Pip van ’t Hoge Meinen Ster (Tymen 503 x Onne 376) van Jose Miquel Rodriguez Avila, gefokt door S. Hijink-Wielens, Vragender. Een merrie met een edel hoofd en lange hals, sterke rug en lendenen en een goed kruis. Het iets rechte achterbeen had voldoende kwaliteit, zo zagen de juryleden. “De stap had wat actiever en met meer buiging gemogen. In de draf zagen wij wel de buiging en was er een goede afdruk.”

Ela jeugdkampioen

Het jeugdkampioenschap ging naar merrieveulen Ela de Rancho el Frison (Teun 505 x Markus 491) die veel rasuitstraling en een iets lang hoofd had. Ze was hoogbenig, met een lange hals, een goede bovenlijn en een goede kruislengte. “Haar beenwerk was fijn en droog met lange koten. De stap was ruim en actief, in de draf zou ze nog iets meer tot dragen mogen komen.”

Het reservelint ging om de hals van een tweede premie entermerrie: A. Duqquesa RMS (Evert fan ‘Bosksicht’ x Demmi von Westerau). Ze bezat voldoende rasuitstraling door een lange verticaal geplaatste hals. Haar bovenlijn was goed, ze mocht wat meer kruislengte hebben en haar beenwerk was droog en fijn, iets krom in het achterbeen. “De stap was actief waarbij het voorbeen wat verder weggezet mocht worden, ze bezat een voldoende opwaartse draf die wat ruimer zou mogen.”

De hengsten waren goed vertegenwoordigd. Het jeugdkampioenschap ging naar twenterhengst Bauke fan H.M.V. (Tiede 501 x Tymen 503), gefokt door Friesenstal Fan HMV uit Olst, die een eerste premie kreeg. Zijn hoofd mocht wat edeler, zijn hals was verticaal en goed gevormd. Hij was voorzien van een sterke bovenlijn, met goed ontwikkelde lendenen. Willem Sonnema en Jolanda Slootjes vonden zijn beenwerk van goede kwaliteit, iets toontredend. “Hij liet een soepele stap en een draf met veel balans zien, opwaarts en met afdruk.”

Het reservejeugdkampioenschap ging naar een andere eerste premie twenterhengst: Arne fan Sate Lientje (Gosse 526 x Tsjalle 454), die gefokt is door J.W. Boersma en F. van der Pol, en net als Bauke in eigendom is van Maria Cecilia Monge Bonilla. De hengst bezat een edel hoofd, was iets zwaar in de hoofd/hals verbinding, bezat een goede bovenlijn en een positieve romprichting. “De beenkwaliteit was goed, de stap was ruim en actief. Hij liet een krachtige, opwaartse draf met een ruim naar voren grijpend voorbeen zien.”

Kampioen hengsten: Rynk

Rynk fan de Pûsterwei Ster AA (Wibout 511 x Reinder 452) had al het Sterpredicaat en werd kampioen bij de hengsten. Hij is gefokt door Y. Hoekstra uit Surhuizum en in eigendom van Gustavo Chaves Araya. Een hengst met veel rasuitstraling door een edel hoofd, een verticale hals en veel front. Hij bezat een lange schouder, waarbij de rug net wat sterker zou mogen. Zijn iets hellende kruis had lengte, zijn beenwerk was droog met goede standen. “Hij liet een krachtige stap zien die iets ruimer zou mogen, de ruime draf had veel souplesse en schoudervrijheid.”

Het reservekampioenschap was voor Sybrand van de Zomerdijk Ster (Fonger 478 x Bikkel 470), gefokt door Henk Smit uit Wognum en in eigendom van Selene Lizano Zamora die het Sterpredicaat in ontvangst mocht nemen. De hengst bezat een sprekend, iets lang hoofd, met een voldoende lange hals. Hij was langelijnd, met een iets steile schouder, een voldoende sterke bovenlijn maar iets smal op de lendenen. Zijn beenwerk was van goede kwaliteit met lange koten. “De stap was wat kort in het voorbeen, wel actief. In zijn draf liet hij veel balans zien, ging bergop met een goed gebruik van het voorbeen en buiging in het achterbeen.”

Bron: KFPS