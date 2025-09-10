KFPS Centrale Keuring van start: Negen finalisten voor Fryso Florian bokaal hengsten/ruinen

Op woensdag 10 september is in Harich de KFPS Centrale Keuring 2025 officieel begonnen met de halve finale van de Fryso Florian Bokaal dressuur voor hengsten en ruinen. Negen jonge hengsten wisten zich hierin te plaatsen voor de finale van vrijdag. Morgen vervolgt het programma met de nationale jeugdrubrieken en de finale van de Fryso Florian Bokaal voor merries. Samen met de hengstenkeuring is de CK het belangrijkste fokkerij-evenement van het jaar voor het Friezenstamboek.

Op de Centrale Keuring, die van woensdag 10 september tot en met zaterdag 13 september zal plaatsvinden in Harich, worden onder meer de nationale keuringskampioenen bij de veulens en merries in verschillende klassen bepaald. Daarnaast zijn er voor de volwassen merries ook voorlopig kroonpredicaten en modelverklaringen te verdienen en worden de finales van de jonge paardencompetities verreden.

Negen finalisten

Bij Manege Gaasterland in Harich zaten juryleden Corrie Rave en Loes Corsel te genieten terwijl de jonge hengsten onder een heerlijk zonnetje hun proef reden. Hieronder de drie hengsten per leeftijdsklasse die vrijdagmiddag de finale – met gastruiters – gaan rijden. De score van de halve finale telt voor 60% mee in de einduitslag, de gastruiters bepalen voor 40% de einduitslag. En met halve finalescores die slechts tienden van punten verschilden, belooft het nog een hele spannende strijd te gaan worden.

Finalekandidaten 4-jarige hengsten/ruinen

Pepijn van Brabantshof Ster (Boet 516 x Norbert 444) met Shannon van Manen

Sibe R.M. Ster AAA (Auwert 514 x Felle 422) met Demi van Nispen

Sidon W. Ster (Waander 512 x Tymon 456) met Merle Veurink

Finalekandidaten 5-jarige hengsten/ruinen

Mattie P fan Dulve Ster (Pier 448 x Jasper 366) met Danielle Heijkoop

Murk 540 AAA (Teun 505 x Loadewyk 431) met Franka Loos

Mans 543 AA (Teun 505 x Norbert 444) met Iris Wijnstra

Finalekandidaten 6-jarige hengsten/ruinen

Jibbe fan de Groote Weele (Alwin 469) met Marel Hillberts

Jisse fan Bokkum (Tymen 503) met Harmina Holwerda

Jorke 532 (Menne 496) met Shannon van Manen

Bron: KFPS