KFPS keuren in de VS: Arent 515-dochter Rhiannon kampioen en Voorlopig Kroon

Op de keuring in Springfield, Ohio in de Verenigde Staten zijn op woensdag 1 oktober twee merries Voorlopig Kroon geworden. Juryleden Jan Hellinx en Frans Smits maakten de vierjarige Voorlopig Kroonmerrie Rhiannon UP Ster (Arent 515 x Maurits 437) kampioen. Het reservelint ging naar de andere Voorlopige Kroonmerrie, de vijfjarige Maci fan Hill Country Ster (Norbert 444 x Doaitsen 420).

Het keuringsprogramma in de VS is vanaf begin oktober van start gegaan in Springfield, Ohio. De rubrieken met opnames leverde twee Sterren op. Hiervan kreeg de vijfjarige Maci fan Hill Country Ster (Norbert 444 x Doaitsen 420) van Michael Hershberger een Ster met een eerste premie en bij haar tweede presentatie werd ze ook Voorlopig Kroon. Een grootramige, opwaarts gebouwde merrie met een sterke bovenlijn die voldoende rastype heeft met hard beenwerk, beschrijft Jan Hellinx. “Ze heeft een ruime, krachtige en taktmatige stap en ruime draf met veel buiging in het achterbeen.”

Voor de driejarige Victoria LR Ster (Meinte 490 x Tonis 393) was er een Ster met een tweede premie. Ze bezit een edel hoofd, een goede ras uitstraling en is evenredig gebouwd met een iets hellend kruis en voldoende correct beenwerk. “Haar stap is vlot en haar draf ruim voldoende gedragen.”

Rhiannon Voorlopig Kroon

Bij de vier- tot en met zesjarige Stermerries kreeg Rhiannon UP Ster (Arent 515 x Maurits 437) een eerste premie. De merrie van Skais The Limit viel op met veel ras, een verticale hals en veel behang. Haar bouw is correct en sterk in de verbindingen, ze heeft goed gesteld en hard beenwerk. “Haar stap is actief en taktmatig en ze heeft een ruime, krachtige, opwaartse draf.” Rhiannon werd Voorlopig Kroon en fokdagkampioen.

Drie eerste premie veulens

In Springfield kwamen tien veulens in de baan. Drie kregen een eerste premie, de andere veulens gingen naar huis met een rood lint. Erivo Ulrike MFF (Alwin 469 x Aarnold 471) van Erin Miley, Miley Friesians werd uitgeroepen tot kampioen merrieveulens én het beste veulen van de dag. “Een voldoende rassig veulen dat voldoende langgelijnd is met een vlijtige stap en een draf met veel balans en schakelend vermogen.”

Reserve bij de merrieveulens – ook met een eerste premie – werd de rassige en sterk gebouwde Day Draemer (Alwin 469 x Haiko J.H.) met hard en correct beenwerk, met een ruime actieve stap en een ruime draf met voldoende houding.

Eén hengstveulen kreeg een oranje lint. Finnick MFF (Omer 493 x Norbert 444), wederom uit de stal van Erin Miley, was een goed ontwikkeld veulen met luxe opdruk, een lange hals en met een sprekend hoofd, beschrijft Jan Hellinx. “Hij is correct gebouwd en voorzien van hard beenwerk dat goed gesteld is.” Daarbij liet Finnick een ruime, taktmatige stap zien en een lichtvoetige draf. Het reservekampioenschap ging naar Finn van Brush Flow Farm (Jimte 533 x Tymen 503) die een tweede premie kreeg. Hij was een correct, langgelijnd veulen met ruim voldoende beweging.

Bron: KFPS