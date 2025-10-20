KFPS keuren VS: Hanne (Hessel 480) en Mila (Meinte 490) kampioen

In de Verenigde Staten vonden in het weekend van 13 en 14 oktober nog twee keuringen plaats. In Wiersdale, Florida werd de zevenjarige Hanne van HRF Ster (Hessel 480 x Heinse 354) dagkampioen. In Cochranville, Pennsylvania kreeg de vijfjarige Mila SCS Ster (Meinte 490 x Tsjerk 328) het kampioenslint omgehangen.

KFPS Door

Op beide keuringen lag de beoordeling in handen van juryleden Dik Brummel en Marissa Visser. In Wiersdale werd de zevenjarige Hanne van HRF Ster (Hessel 480 x Heinse 354) van Heather Brutvan-Schneider, dagkampioen. De fraai rastypische merrie haalde een Ster met een tweede premie.

Nog twee Stermerries

Het reserve dagkampioenschap ging naar de zevenjarige Evelyn P Ster A (Julius 486 x Feike 395), die van stamboek promoveerde naar Ster met een tweede premie. Evelyn liet ook een IBOP onder het zadel zien waarbij ze 75,5 punten scoorde en daarmee een A achter haar naam mag zetten. In de IBOP verdiende de zesjarige Leafde fan é Ridderdijk Ster AA (Eise 489 x Reinder 452) 77 punten.



Ook een rood lint was er voor de driejarige Vianka of Swan Lake Ster (Meinte 490 x Meinse 439), die daarmee de derde merrie op de keuring was die het Sterpredicaat haalde.

Vijfjarige Mila kampioen

In Cochranville, Pennsylvania kreeg entermerrie Aurora SCS (Tsjalle 454 x Bene 476) een eerste premie en het jeugdkampioenschap uitgereikt. Het Sterpredicaat ging naar de vijfjarige Mila SCS Ster (Meinte 490 x Tsjerk 328), gefokt en in eigendom van Andrea L. Halko, die ook uitgeroepen werd tot dagkampioen. De vierjarige Ra SCS Ster (Hessel 480 x Bene 476) maakte promotie van stamboek naar Ster met een tweede premie en mocht zich na de keuring reserve dagkampioen noemen.

Familiefeest compleet

Bij de hengsten kreeg twenterhengst Willem SCS (Tsjalle 454 x Bene 476) een eerste premie en daarmee was het familiefeest compleet. Willem en Aurora zijn volle broer en zus, Ra SCS is een halfzus, allemaal van succesvol fokker Andrea L. Halko. Bij de oudere hengsten kreeg de driejarige hengst Ulysses MFF Ster (Tsjalle 454 x Andries 415) een Ster.

Bron: KFPS