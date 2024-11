KFPS-stamboekhengst Tjaarda 483 ingeslapen

Afgelopen vrijdag is Tjaarda 483 bij The Friesian Connection in Amerika op achttienjarige leeftijd ingeslapen. De hengst werd in 2012 Paard van het Jaar bij het KFPS en in 2016 kreeg hij deze titel bij de FHANA. Hij was de eerste die het Sport Elite predicaat binnenhaalde door Sport te worden in drie disciplines, was winnaar van de Silver Bowl en hij werd in Amerika met Ellisa Kroll ook nog Sport Elite in de dressuur.

De hengst presteerde in de Lichte Tour onder Susan Wind en behaalde ook het sportpredicaat in het mennen en het tuigen. Op driejarige leeftijd doorliep Tjaarda 483 wel het Centraal Onderzoek, maar werd pas in februari 2014 goedgekeurd voor de dekdienst na een herkeuring op basis van zijn sportprestaties. In 2016 verhuisde hij naar Amerika. In totaal zette hij 177 nakomelingen op de wereld, het overgrote deel in de VS. Van hem zijn er vijf Stermerries geregistreerd, één Sportpaard en twee paarden met het AA-predicaat.

In de wacht

De deklicentie van Tjaarda 483 stond vanaf 2021 in de wacht. Om te mogen blijven dekken moeten van een Friese dekhengst na het vijfde of zesde dekseizoen, 40 volwassen nakomelingen gekeurd zijn en 20 nakomelingen moeten een ABFP test gedaan hebben. Door de corona-pandemie werden alle Friese stamboekkeuringen in de VS afgelast en werden er ook geen ABFP tests afgenomen. Het gevolg daarvan was dat er in december 2020, toen de deadline afliep, slechts elf volwassen Tjaarda-nakomelingen op een keuring bekeken waren en slechts drie paarden een ABFP test hadden gelopen. Hierdoor waren er te weinig nakomelingen in zijn nakomelingenonderzoek, waardoor hij geen definitieve goedkeuring heeft gekregen.

Laagverwant

Tjaarda 483 werd maart 2006 geboren als Tjardo V. in de stallen bij Adriaan Ven uit Vinkel. Met Time 398, Lolke 371 en Fabe 348 in zijn pedigree had hij een laag verwantschap, momenteel nog 16.6%. Zijn moeder is Stermerrie Daisy W. Ster Preferent, stam 32.

Bron: Horses.nl/ KFPS