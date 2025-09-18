KFPS: Vijf eerste premies op veulenkeuring Kollumerzwaag

De veulenkeuring bij Stal Bosma in Kollumerzwaag heeft voor vijf veulens een eerste premie opgeleverd. Juryleden Ester Reen en Frans Smits waardeerden twee hengstveulens en drie merrieveulens met een oranje lintje.

Op woensdag 17 september kwamen er 26 veulens op de keuring, die binnen werd gehouden. Er waren 19 merrieveulens en zeven hengstveulens. De vijf eerste premies waren voor de hengstveulens Ferdinand HFB (Haitse 425 x Reinder 452) en Dirk van de Oostkade (Sipke 450 x Tiede 501) en voor de merrieveulens Dientje v.d. Rolleman (Murk 540 x Take 455), Fokje ut de Greenser Peen (Haitse 425 x Fetse 349) en Doutzen ut de Greenser Peen (Gosse 526 x Onne 376)

Naast de veulens werd de zesjarige veulenboekmerrie Jildau ût Twizel (Aan 416 x Olof 315) aangeboden voor opname en ze we werd in het stamboek opgenomen.

Bron: KFPS