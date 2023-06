Locatiekeuring Ede: Elf Sterren, drie met eerste premie

Op het zonovergoten grasterrein bij de Gebroeders van Manen in Ede kregen op zaterdag 3 juni elf paarden een Ster, waarvan vier merries van Tymen 503. Juryleden Sabien Zwaga, Corrie Terpstra, Johan van der Velde en aspirant Esther van Wijk beloonden drie merries met een Ster eerste premie, twee daarvan kwamen uit de Van Gorsveld fokkerij van de familie ten Breteler.

In de eerst groep met driejarigen voor stamboekopname waren alle vijf merries premiewaardig. ‘Een aansprekende groep’, complimenteerde Sabien Zwaga die op kop de Ster eerste premie Minke Ditske van de Hazenakker Ster (Menne 496 x Jesse 435) van de familie de Zwart uit Oosterbeek zette. De langgelijnde luxe Minke Ditske had veel uitstraling, mocht wat sterker in de rug, heeft veel schoftontwikkeling, een goede kruisliging en romprichting. ‘In stap sluit ze goed aan, in draf komt ze goed van de vloer, met veel takt.’ Een Ster met een tweede premie in deze rubriek was er voor Neeltje V. Ster (Tymen 503 x Andries 415) en Ostara Ster (Matthys 504 x Felle 422).

Nicolette met 8 voor ras en bouw

In de tweede groep driejarigen gingen twee merries met een Ster tweede premie naar huis. Op kop werd geplaatst Nicolette van de Meikade (Matthys 504 x Tsjalle 454) van Willem Lokhorst. Een merrie met sierlijke belijning veel rasuitstraling en een sterke bouw, waarvoor ze twee maal een 8 kreeg. Haar beenwerk is keihard, met een bemerking op haar toontredende rechter voorbeenstand. Ze stapt recht en actief, draaft in hoog ritme en mocht meer ruggebruik tonen. De moeder van Nicolette is een halfzuster van KFPS stamboekhengst Willem 508. Ook Ster met een tweede premie werd Melsje G (Matthys 504 x Sjaard 320), die met haar predicaat haar moeder Willeke H. Ster (Sjaard 320 x Adel 357) Preferent maakte.

Krachtig dravende Noa Ster maakt moeder Preferent

Op kop in de derde groep driejarigen kwam de eerste premie Stermerrie Noa van Gorsveld Ster (Tymen 503 x Beart 411). Een luxe merrie met veel uitstraling, een mooie voorhand en langgelijnd, haar kruis is wat hellend, ze heeft voldoende hard beenwerk. Haar stap is actief met takt en ruimte, lichtte Sabien Zwaga toe. ‘De draf is krachtig met een mooie houding en in de laatste ronde had de merrie veel souplesse en kon ze schakelen.’ Met haar Ster maakte Noa haar moeder Amber van Gorsveld Ster (Beart 411 x Sape 381) Preferent.

Maaike Minke AJ met Preferente moeder

Een tweede premie Ster in deze groep was er voor Maud van Lutken Oagel (Tymen 503 x Tsjalke 397) en Maaike Minke AJ (Tiede 501 x Monte 378), die ook een Preferente moeder heeft na deze locatiekeuring. Maaike Minke is een dochter van Minke van Dedgum Ster Prestatie Preferent (Monte 378 x Oepke 266). Ook de vierde groep driejarigen kende een kopnummer met een Ster eerste premie. Nikki van Gorsveld Ster (Tymen 503 x Hessel 480), wederom van fokkers ten Breteler uit Hengevelde die met Nikki hun tweede Ster eerste premie merrie op deze keuring hadden. De jeugdige, mooi gelijnde merrie heeft veel rasuitstraling en is sterk gebouwd, beschreef Sabien Zwaga. ‘Haar stap is ruim en actief, in draf heeft ze een heel goed gebruik van het achterbeen met voldoende souplesse waarbij ze het voorbeen wat meer zou mogen uitleggen.’ Nikki en Noa komen uit hetzelfde lijntje, Noa en de moeder van Nikki, Wycke van Gorsveld Ster AA (Hessel 480 x Beart 411) zijn halfzusters.

Liesje promotie van stamboek naar Ster

Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries kreeg de nog jeugdige vierjarige Liesje van Hilberalti Ster (Alwin 469 x Onne 376) een Ster met een tweede premie. Haar stap en draf waren voldoende, waarbij ze een mooi voorbeengebruik liet zien. Liesje, in eigendom van Denise Jansen, is gefokt door Bert Veldhuizen en haar moeder is een halfzus van KFPS stamboekhengst Teun 505. Aan het eind van de prachtige keuring met mooi weer mocht de jury de vierjarige ruin Jesse van de Dompstede Ster (Epke 474 x Teunis 332) nog waarderen met een Ster tweede premie. Jesse showde veel behang en een edel hoofd. Hij was hoogbenig, met sterke bovenlijn, en toonde voldoende houding in draf, met mooi voorbeengebruik en een iets traag achterbeen. Jesse is gefokt door en in eigendom van de familie van Leeuwen. Zijn moeder is Kroonjuweel Anita B. Ster Preferent Prestatie (Teunis 332 x Jillis 301), die veertien nakomelingen kreeg, waarvan drie Kroondochters, en met Jesse haar negende Ster-nakomeling bracht.

Complete uitslag

Bron: Phryso.com