Lotte van Bloemhof (Jehannes 484) algeheel fokdagkampioen in Schijndel

De zesjarige Lotte fan Bloemhof Ster (Jehannes 484 x Stendert 447) is afgelopen maandag algeheel kampioen geworden op de fokdag van Fokvereniging Het Friese Paard Zuid Nederland in Schijndel. Als algeheel reservekampioen mocht leeftijdsgenoot Keetje fan ’t Brillehof Ster AA (Hette 481 x Uldrik 457) opstellen. "Als fokvereniging mag je trots zijn op zoveel kwaliteit in de kampioensring", begon Popke van der Meulen namens de jury de bekendmaking van het algeheel kampioenschap.

Met twee jeugdkampioenen, twee driejarige merries en twee oudere merries was de keuze niet makkelijk. Toch waren het de oudere merries die zegevierde en mocht de kleine maar fijne Jehannes 484-nakomeling van H & F van Rossum uit Maren-Kessel en gefokt door F. & J. Bloemhof uit Bolsward het kampioenslint dragen voor Keetje, gefokt door Wulms- v.d. Meerakker uit Hunsel en in eigendom van Stoeterij Boszorg B.V. uit St. Anthonis. Daarmee was de opstelling hetzelfde als het kampioenschap oudere merries wat eerder op de dag werd uitgereikt.

Tweemaal Nyk 538

Er konden heel wat kampioenslinten uitgedeeld worden bij de jeugd in Schijndel. Acht hengstveulens kregen een eerste premie, en twaalf merrieveulens, waarbij er vier mochten terugkomen voor het kampioenschap. Bij de hengstveulens was het tweemaal Nyk 538 met de makkelijk en met veel houding dravende Don T. (Nyk 538 x Teunis 332) van J. Toonen uit Kessel als kampioen. Reservekampioen werd Floris van de Oudekleefsebaan (Nyk 538 x Auwert 514) van G. van Rossum uit Overasselt die lekker los door het lichaam bewoog.



Bij de merrieveulens was het de eigenwijze Faya fan Dulve (Jeppe 537 x Boet 516) van W.P.H. van Tilborg uit Wijk en Aalburg die boven de rest uitstak en het kampioenslint kreeg omgehangen. Vlak achter Faya mocht Diamond K. (Mans 543 x Tymen 503) van J.A.M. Kuijpers uit Langeboom opstellen, die ook nog werd uitgeroepen tot beste veulen uit een stamboekmerrie.

Faya jeugdkampioen

Voor het jeugdkampioenschap mocht Faya fan Dulve het opnemen tegen de enter met een eerste premie Anneliz van het Binnenveld (Tiede 501 x Epke) van M. Hearkens uit Heeswijk en de twenter met het oranje lintje Yez van de Marrewyk (Teun 505 x Beart 411). De oud-CK merrieveulen kampioen Yez, gefokt door K.E. Bouma uit Dr. Compagnie en in eigendom van A. Vanderper, West-Vleteren, moest haar meerdere erkennen in de parmantige Faya, die daarmee ook het jeugdkampioenschap op haar naam mocht zetten. De reservetitel was voor Yez van de Marrewyk.

Drie driejarigen met een eerste premie

In totaal werden drie driejarige merries Ster met een eerste premie, welke zich allemaal mochten presenteren in de kampioensring. Juryvoorzitter Piet Bergsma gaf aan dat het exterieur de doorslag had gegeven; mooie Ulke van ’t Hoolven Ster (Matthys 504 x Jehannes 484) gefokt door Roel Delbroek uit Oudsbergen, in eigendom van A.G.G. & Marissa Schrauwen uit Strijen werd kampioen. De beste stap werd getoond door de reservekampioen Teartske van Dijkstra State Ster (Tjebbe 500 x Haitse 425), gefokt door D.A. & M. Dijkstra uit Berlikum en in eigendom van J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Het derde oranje lintje was voor Vorstin A. van de Heemstede Ster (Teun 505 x Jehannes 484) van J.G. Peek-Lanser uit Houten die daarmee ook een uitnodiging voor de Centrale Keuring kreeg.

Bron: KFPS