Mare R.V. algemeen kampioen op fokdag in Garijp

Afgelopen zaterdag is Mare R.V. Ster (Matthys 504 x Harmen 424) op de kampioenskeuring algemeen kampioen geworden van de fokdag van Ta it Bihâld in Garijp. De vierjarige merrie liet daarmee Rens fan ‘e Horne Zathe Ster (Tiede 501 x Norbert 444) achter zich, die het reservekampioenschap op haar naam zette.

De middag begon met het kampioenschap merrieveulens. Een dag eerder kregen tien merrieveulens een oranje lintje aangehangen, de beste vier mochten zich nogmaals presenteren tijdens de kampioenskeuring op zaterdag. Anke W.T. (Nane 492 x Alwin 469) van de familie Westra-Tichelaar uit Sumar bleek de allerbeste. Juryvoorzitter Manuel Gasseling roemde Anke haar goede stap en sterke achterbeen gebruik waarbij ze veel schakelend vermogen liet zien. Het reservekampioenschap was voor de royaal gebouwde Baukje fan ’t Reidfjild (Tiede 501 x Take 455) van L. Wiersma uit Damwoude die met veel gemak en souplesse door de baan bewoog.

Twaalf eerste premies

Bij de hengstveulens werden afgelopen vrijdag maar liefst twaalf eerste premies uitgedeeld, waarbij ook weer vier jonge heren werden uitgenodigd om zich opnieuw te laten zien in de kampioensring. Het was Boefke út de Westereen (Kees 531 x Tiede 501) van A.F.P.W. Kamminga uit de Westereen die de baan doordraafde alsof hij nooit anders had gedaan en kreeg daarmee dan ook het kampioenslint om gehangen. ”Een hengstveulen met heel veel front, een ruim voldoende stap en hij liet zich heel best zien in draf”, aldus juryvoorzitter Piet Bergsma. Als reservekampioen werd Andries fan ut Roekenêst (Herre 524 x Markus 491) van J. de Vries uit Broeksterwâld opgesteld, met zijn goede bovenlijn en een voldoende ruime stap. Het was dubbel feest voor Jehannes de Vries want zijn Andries werd ook uitgeroepen tot het beste veulen uit een stamboek- of veulenboekmerrie.

Dubbel feest

Ook voor familie de Boer uit Stiens was het dubbel feest in Garijp. Hun twenter Tynke fan ‘e Horne Zathe (Tiede 501 x Norbert 444) kreeg het kampioenslint omgehangen bij het kampioenschap enters en twenters, voor Tamara fan Oostenburg (Menne 496 x Tsjalle 454) van A. de Hoek uit Drachtstercompagnie die reservekampioen werd. Bij de driejarige merries was het kampioenschap voor de volle zus van Tynke, namelijk Rens fan ‘e Horne Zathe Ster. Beide zussen kregen complimenten van de jury voor hun sterke, taktmatige stap en gedragen draf met goed achterbeengebruik. In totaal werden drie driejarige merries Ster met een eerste premie; Rommy S.E. Ster (Auwert 514 x Thorben 466) van S. Elzinga uit Oudega werd reservekampioen en ook Sinne fan ‘e Bûtewei Ster (Markus 491 x Stendert 447) van de familie Hoeksema uit Ureterp mag zich nogmaals presenteren op de Centrale Keuring in september.

Vijf merries eerste premie

Bij de vier jaar en oudere Stermerries kregen vijf dames een eerste premie en de kans zich te presenteren in de kampioensring. Juryvoorzitter Manuel Gasseling benadrukte de mooie kwaliteit van deze groep nog eens extra bij het bekend maken van de kampioenen. Het was de goed in verhouding staande Mare R.V. Ster die op kop werd geplaatst dankzij haar taktmatige, ruime stap en opwaartse, sterke draf. Het reservekampioenschap ging naar de royale en sterk gebouwde Iekje van de Wolwarren Ster (Nane 492 x Leffert 306) van T. Vaatstra – van der Ploeg uit Oudega die een krachtige stap en functionele draf liet zien.

Bron: KFPS