Matthys 504 gaat spectaculair naar kampioenschap jongere hengsten

In de finale van het kampioenschap voor de jongere hengsten ging de strijd tussen drie zeer mooie stamboekhengsten, met allemaal veel ras en een goede bouw. Perfect in balans, met veel spektakel en een fantastisch achterbeen danste Matthys 504 naar het kampioenschap. Nane 492 werd reservekampioen. Het Algemeen Kampioenschap volgt zo meteen.

Matthys 504 liet twee keer een uitstekend rondje zien in handen van voorbrenger Jasper van Manen. Perfect in balans en met een stabiel ritme tot bijna aan het eind van het korte drafrondje. De hengst heeft enorm veel expressie. “We hebben gekozen voor het totaalplaatje” stelde Louise Hompe, “het exterieur, de bovenlijn, de regelmaat in beweging.”

Die regelmaat was soms even te zoeken in het korte drafrondje van Nane 492, maar hij was de rest van de dag echt bijzonder goed in vorm. Dat vond ook het publiek, die de hengst fanatiek aanmoedigde. Zijn presentatie was goed voor het reserve-kampioenschap.

De moderne Menne 496 werd na een hakkel in het begin van zijn finalerondje wat voorzichtig gepresenteerd, maar kwam toch heel mooi in balans op de lange zijde. De hengst liet wel iets minder power zien dan in de eerste ronde. Menne werd op het laatste moment de ring uitgestuurd.

Eerste ronde kampioenskeuring

Er kwamen tien hengsten de baan in voor de kampioenskeuring. Daarvan gingen er zeven uit in de eerste ronde: Markus 491 (v. Maurits 437) en Tiede 501 (v. Alwin) haalden het niet. Ook Jurre 495, de kampioen van afgelopen drie jaar, kon zich in de beweging niet optimaal laten zien in het korte drafrondje. De hengst kwam net niet helemaal in zijn ritme.

Tymen 503 (v. Tsjalle 454) liet zich maar een klein stukje echt goed zien en dat was niet genoeg voor de jury. Teun 505 liet ook een heel best rondje zien, met veel ritme en een krachtig achterbeen. Toch viel ook voor hem ook het doek. De allerjongste hengsten, Auwert 514 (v. Jehannes 484) en Arent 515 (v. Jouwe 485), hadden nog wel wat moeite met de spannende entourage. De jury nam na één rondje afscheid van beide hengsten.

Bron: Horses.nl