Jehannes 484 kampioen oudere hengsten

Jehannes 484 werd zojuist na een spannende strijd met Fonger 478 kampioen van de oudere hengsten in Leeuwarden. Hij won onder meer van zijn vader, Tsjalle 454. De hengst dingt straks mee met het Algemeen Kampioenschap.

Voorzitter Louise Hompe zei bij de bekendmaking: “Het was een ‘close call’. Zowel kampioen als reserve-kampioen zijn goed gebouwde hengsten met veel kracht in de achterhand en een goede stap. We hebben uiteindelijk gekozen voor de hengst met het meeste rastype, die op het allerlaatste moment zijn super beweging in zowel voor- als achterbeen liet zien.”

Zes kandidaten voor kampioenschap

De zes hengsten die in de kampioensring terug mochten komen voor een rondje stap en één spannend drafrondje waren: Beart 411 (v. Jasper 366), Michiel 442 (v. Tsjerk), Tsjalle 454 (v. Mintse 384), Wymer 461, Fonger 478 (v. Olgert 445) en Jehannes 484 (v. Tsjalle). Opvallende afwezige in de kampioensring voor oudere hengsten was Alwin 469, die de afgelopen jaren de titel in de wacht sleepte. Hij werd vanochtend niet geselecteerd bij de voorrondes.

